Finalmente anche il centro per l’impiego di Savona hanno pubblicato la data di selezione di concorso. Ecco come fare la domanda.

Concorso operatori giudiziari: selezioni al CPI Savona per 1 posto di operatore giudiziario

Il CPI Savona ha pubblicato gli avvisi di selezione per il concorso di 616 operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato. Il centro per l’impiego di Savona, insieme a quello di Imperia, fa parte del distretto di Genova. Mentre, Genova ha già comunicato le date di selezione, il centro per l’impiego di Imperia non ha ancora pubblicato avvisi.

Per poter partecipare al concorso, i candidati devono possedere:

i requisiti di accesso al pubblico impiego;

possesso del titolo di scuola dell’obbligo.

La prova d’idoneità che dovrà affrontare il candidato consisterà in:

colloquio;

prova pratica: verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete internet).

Per partecipare, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego dei appartenenza, i giorni 2, 3 e 4 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con i seguenti documenti:

certificato ISEE in corso di validità, obbligatorio ;

; documento di riconoscimento.

