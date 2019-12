Concorso operatori giudiziari: avviso di selezione CPI Veneto, ecco le date

I centri per l’impiego del Veneto hanno pubblicato gli avvisi di selezione per il concorso di 616 operatori giudiziari. Ecco le date per la consegna della documentazione.

Concorso operatori giudiziari: CPI Veneto, Distretto di Venezia

I centri per l’impiego della Regione Veneto, hanno, finalmente, pubblicato l’avviso pubblico per l’avvio a selezione per la copertura di 27 posti di operatore giudiziario nel Ministero della giustizia, Distretto di Venezia.

I posti nelle sedi sono così distribuiti:

Venezia: 13 posti, modulo;

Belluno: 1 posto, modulo;

Padova: 6 posti, modulo;

Treviso: 1 posto, modulo;

Verona: 3 posti, modulo;

Vicenza: 3 posti, modulo.

Come candidarsi

Coloro che vogliono partecipare a questa selezione, devono presentare il modulo allegato tramite una di questo modalità:

presentarsi personalmente al CPI di appartenenza o in uno dei qualsiasi CPI del Veneto; inoltrare la documentazione tramite posta elettronica certificata PEC personale.

È possibile delegare la consegna della documentazione, solo se il modulo è stato compilato e firmato dalla persona interessata e se è completo di documento di riconoscimento valido.

Inoltre, è obbligatorio presentare la certificazione Isee standard o corrente in corso di validità. La mancata presentazione di questo documento comporta una decurtazione di 300 punti sui 1000 assegnati.

Il periodo e l’orario di consegna della documentazione è, obbligatoriamente:

dal 6 al 20 dicembre;

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Graduatorie

Al termine della presentazione delle domande, ogni CPI formula la propria graduatoria che verrà inviata alla Corte d’appello di Venezia. Sarà quest’ultima che convocherà, per le prove di idoneità, i lavoratori presenti nelle singole graduatorie.

