Concorso operatori giudiziari: CPI Calabria pubblicano gli avvisi

Finalmente anche i centri per l’impiego della Calabria hanno pubblicato gli avvisi per il concorso per 616 operatori giudiziari da avviare a tempo indeterminato nella Corte d’appello del Ministero della giustizia, distretto Reggio Calabria e Catanzaro.

Concorso operatori giudiziari: posti disponibili

Come abbiamo detto, i centri per l’impiego della Calabria hanno pubblicato l’avviso di selezione al concorso 52 operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato, presso il Ministero della Giustizia con i posti così distribuiti:

distretto di Reggio Calabria (n. 35):

Reggio Calabria: 22;

Locri: 5;

Palmi: 8.

distretto di Catanzaro (n.17):

Catanzaro: 11;

Castrovillari: 2;

Crotone: 2;

Paola: 2.

Operatori giudiziari: requisiti

Gli interessati a questo avviso di concorso, devono essere iscritti al centro per l’impiego della Regione Calabria territorialmente competenti e come di seguito esplicitati:

Distretto Corte d’Appello di Catanzaro: Centri per l’Impiego di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Cosenza, Alto Ionio Cosentino (Corigliano Calabro), Basso Ionio Cosentino; (Rossano), Castrovillari, Paola, Crotone, Cirò Marina, Vibo Valentia, Serra San Bruno

Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria: Centri per l’Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri.

Inoltre, alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione, quindi il 23 dicembre 2019, essere in possesso dei seguenti requisiti:

disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 15 quater del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;

in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa per l’accesso al pubblico impiego;

in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Inoltre, i centri per l’impiego, ricordano che non possono partecipare all’avviamento a selezione i cittadini che hanno trasferito l’iscrizione presso i Centri per l’Impiego competenti nei 60 giorni precedenti la pubblicazione del presente Avviso.

Domanda di partecipazione

I candidati, per partecipare a questo avviso di concorso, devono compilare, pena esclusione, la domanda allegata e presentarsi personalmente al centro per l’impiego presso cui risultano iscritti nei giorni e negli orari di seguito indicati:

dal 27 gennaio 2020 al 07 febbraio 2020 , dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

documento di riconoscimento in corso di validità;

certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, completo di allegati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);

eventuale documentazione relativa alla riserva di posti a favore delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 8 del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019;

eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019.

Le domande saranno raccolte dai centri per l’impiego che formeranno una graduatoria ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore, attribuito in base all’anzianità di disoccupazione e al reddito.

Inoltre, a parità di punteggio avrà la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e privi di occupazione, come da autocertificazione del partecipante. In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97 e s.m. i., il candidato più giovane di età.

Infine, si ricorda ai candidati che in caso di mancanza del modello ISEE completo di allegati (DSU) sono sottratti 30 punti.

Per tutte le altre informazioni su questo concorso, si rimanda alla lettura dell’Avviso.

