Finalmente, anche i centri per l’impiego della Regione Campania hanno pubblicato gli avvisi per il concorso per operatore giudiziario da inserire nell’organico degli uffici giudiziari, distretto di Napoli e Salerno. Vediamo come presentare la domanda per la selezione.

Concorso Operatori giudiziari: CPI Campania, Distretto Napoli e Salerno

Presso i centri per l’impiego della Regione Campania è stato pubblicato l’avviso per assunzione di operatori giudiziari da assumere nel Ministero della giustizia. I posti disponibili riguardano gli uffici giudiziari dei relativi distretti di Napoli e Salerno.

In totale i posti a disposizione nella Regione Campania sono 110, così distribuiti:

Distretto di Napoli:

Napoli: 49;

Avellino: 1;

Benevento: 3;

Capri: 1;

Caserta: 1;

Napoli Nord: 3

Nola: 6;

Santa Maria Capua Vetere: 13;

Torre Annunziata: 9.

Distretto di Salerno:

Salerno: 18;

Nocera Inferiore: 3;

Vallo della Lucania: 3.

Requisiti

Possono partecipare alla selezione, i candidati che alla pubblicazione dell’avviso sul BURC (Bollettino ufficiale Regione Campania), il 9 dicembre 2019, hanno i seguenti requisiti:

iscrizione al centro per l’impiego;

possesso dei requisiti generali per partecipare a concorsi per il pubblico impiego;

dichiarazione di disponibilità (DID) e, quindi, in possesso della disoccupazione alla data del 9 dicembre 2019;

diploma di scuola dell’obbligo, quindi, scuola media inferiore o scuola elementare;

Anche i candidati occupati possono partecipare alla selezione, ma verranno inseriti in coda alla graduatoria.

Domanda di partecipazione

La domanda, presentata esclusivamente per via telematica sulla piattaforma, non ancora attiva, www.operatorigiudiziaricampania.it, dovrà pervenire:

dal 16 al 20 dicembre,

dalle 9 alle 17.

Durante tale periodo, sarà attivo un servizio di Help desk al n. 0817966246.

Ovviamente, non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute in altre modalità.

Infine, nella domanda dovrà essere dichiarato:

la situazione Isee corrente riferito al reddito annuo 2018;

qualifica di operatore giudiziario o titolo equivalente;

precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalenza.

Per tutte le altre informazioni, i candidati interessati alla selezione, devono leggere il bando integrale.

