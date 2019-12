Concorso operatori giudiziari: CPI Imperia, pubblicato avviso di selezione

Anche il centro per l’impiego di Imperia ha pubblicato avviso di chiamata per il concorso per operatore giudiziario. Ecco come aderire alla selezione.

Concorso operatore giudiziario: CPI Imperia, Distretto Genova

Il CPI Imperia pubblica l’avviso di chiamata per la consegna della documentazione per il un posto di operatore giudiziario. Per aderire bisogna presentarsi al centro per l’impiego di Imperia il giorno 9 dicembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Le adesioni possono essere presentate anche negli altri CPI della Liguria, ma solo nel giorno suddetto.

Gli interessati devono presentarsi obbligatoriamente con:

documento di riconoscimento valido;

attestazione ISEE in corso di validità;

attestazione di esperienza formativa acquisita presso gli uffici giudiziari, per coloro che devono certificare il possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 50, comma 1quarter e 1quinques del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e relative modificazioni.

Concorso operatore Requisiti e prova di idoneità

Per partecipare, bisogna possedere i seguenti requisiti:

possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego.

Una volta formata la graduatoria, unica per tutta la Liguria, il centro per l’impiego la invierà alla Corte di appello territoriale. Quest’ultima contatterà i candidati tramite raccomandata nella quale sarà indicata la data e la sede dove si svolgerà la prova di idoneità consiste in un colloquio e una prova pratica. Le mansioni di un operatore giudiziario sono:

riordinare fascicoli cartacei;

utilizzo dei sistemi informatici di base.

Leggi anche: Isee 2020: Dsu precompilato con i saldi conti corrente, addio alle false dichiarazioni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube