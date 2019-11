Concorso operatori giudiziari: Faq aggiornate su varie regioni e Isee

Continuano le richieste dei nostri lettori sul concorso per 616 operatori giudiziari, in quest’articolo esamineremo alcune domande in riferimento alla dichiarazione ISEE da allegare e alle selezioni presso i centri dell’impiego delle regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Campania.

Regione Emilia-Romagna

Salve, ho letto sul vostro sito dell’apertura di un bando di concorso come operatori giudiziari, ma sia nel sito che nella Gazzetta ufficiale non sono riuscita a capire dove e quali siano i termini per presentare la domanda. Nello specifico risiedo nella provincia di Bologna. Attendo vostra cortese risposta e vi porgo i miei più sentiti ringraziamenti.

Risposta: Gli avvisi di selezione per la provincia di Bologna iniziano il 18 dicembre. In questo articolo ci sono tutte le informazioni: Concorso 616 operatori giudiziari: pubblicata la data per le selezioni nei centri per l’impiego Emilia-Romagna

Regione Lombardia

Salve, quindi per partecipare in Lombardia mi devo spostare in un cpi della Lombardia anche a Mantova perché gli alloggi sono medi sperando che a Mantova esca il concorso ? Oppure poi possiamo fare domanda a Milano? Cordiali saluti G. P.

Risposta: Salve signora G.P. La Lombardia, per il momento, ha sospeso le selezioni. Se la sua domanda è se può cambiare regione la invito a leggere quest’articolo: Concorso per 616 operatori giudiziari: è possibile fare domanda in un’altra regione?

Comunque, bisogna aspettare che i centri per l’impiego della Lombardia pubblichino gli avvisi per avere tutte le informazioni.

Regione Campania

Buonasera a tutti sono più di 40 giorni che non vivo PIÙ a causa di questo concorso 616 operatori (Campania ) tutte le mattine mi reco al cpi Pozzuoli mi dicono sempre la stessa cosa che e sospeso. V.M.

Risposta: Buonasera, signor Monte. Purtroppo è vero. La Regione Campania, sia distretto Napoli che il distretto Salerno, ad oggi ancora non ha ancora pubblicato le date di selezione per il concorso di operatore giudiziario. Bisogna quindi aspettare. Appena avremo notizie daremo un aggiornamento con un articolo. Saluti.

Certificazione ISEE

Buongiorno, in relazione al concorso x 616 operatori giudiziari, è lecito chiedere la certificazione ISEE?

Un giovane figlio, disoccupato, appartenente ad una famiglia con un reddito medio alto che “orgogliosamente” paga le tasse e sostiene da tutti i punti di vista questo Paese non ha diritto al lavoro?

Non è forse una discriminazione anche questa?

Vogliate, se lo ritenete giusto, darne la giusta risonanza perché diventi oggetto di riflessione! Grazie

Risposta: Salve, per sapere con certezza i documenti che bisogna possedere per la selezione, dovrei sapere la regione di appartenenza. Se nel caso, la sua regione ha già pubblicato l’avviso di selezione ed un requisito obbligatorio è la certificazione ISEE, penso che non si possa fare niente di diverso. Io la potrei aiutare, se mi dice la regione/provincia/città (eventualmente anche il titolo/qualifica), cercando nei centri per l’impiego delle offerte di lavoro per suo figlio.

Variazione modello Isee

Salve, in merito al concorso volevo sapere come devo fare il modello ISEE. Ho 40 anni, disoccupata, single, no figli, iscritta al Cpi, ho acquistato un immobile come 1 casa in data 11/9/2019, in attesa del cambio di residenza. Devo far riferimento a questi cambiamenti o devo considerare la situazione prima dell ‘ acquisto dell’ immobile?Grazie

Risposta: Salve, io penso che questi cambiamenti, essendo avvenuti, prima dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale, vadano considerati. Per essere sicura dovrebbe domandare al centro per l’impiego della sua regione e poi chiedere un aggiornamento dell’ISEE al CAAF o ad un patronato. Le allego, inoltre, un articolo che spiega perché è importante allegare un certificato ISEE aggiornato:Concorso per 616 operatori giudiziari: modulo, requisiti e ISEE aggiornato, possibilità anche per chi lavora, ancora pochi giorni alla scadenza.

