I centri per l’impiego della Puglia hanno pubblicato le date di selezione al concorso per assumere ventisei operatori giudiziari. Ecco come partecipare.

Selezione concorso operatori giudiziari: CPI Puglia, avvisi pubblicati

Anche la Regione Puglia, dopo una prima sospensione, ha pubblicato le date di selezione al concorso, in questo caso, per 26 posti di operatore giudiziario. I posti disponibili sono:

Bari: 15;

Trani: 4;

Foggia: 7.

Nella domanda, però, bisogna scegliere solo una sede.

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età superiore a 18 anni;

diploma di scuola media inferiore;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di operatore giudiziario;

qualità morali e di condotta;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali;

avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

requisito obbligatorio: iscrizione nell’elenco anagrafico di uno dei centri per l’impiego della regione Puglia entro il 27 ottobre 2019.

Il CPI precisa che non saranno prese in considerazione persone inserite in un elenco anagrafico esterno alla regione Puglia.

I partecipanti alla selezione, dovranno compilare, obbligatoriamente, la domanda disponibile sul sito dell’ARPAL Puglia o nei centri per l’impiego.

La domanda deve pervenire tramite:

consegna personale al Centro per l’impiego di appartenenza dal 9 al 13 dicembre, negli orari di apertura al pubblico;

posta elettronica certificata PEC dalle 8.30 del 9 alle 13 del 13 dicembre. In questo caso, i partecipanti devono essere in possesso di un indirizzo di posta PEC.

Infine, alla domanda dovrà essere allegata:

certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità. La certificazione può essere rilasciata da un CAF o dall’INPS;

documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia.

Invece, se la domanda viene inviata tramite PEC, gli allegati vanno scansionati e inviati in PDF.

Per tutte le altre informazioni, i candidati sono tenuti a leggere attentamente l’Avviso di selezione.

Leggi ora: Concorsi in Puglia: 73 assunzioni nel comune di Taranto, ecco i requisiti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube