Concorso operatori giudiziari: punteggi titoli, le faq aggiornate

Altro quesito sul concorso per operatori giudiziari. Infatti, un nostro lettore ci invia una domanda in merito ai punteggi aggiuntivi (art. 5 del bando) e ai titoli da presentare.

Punteggi titoli e attribuzione punteggi aggiuntivi

Buonasera, gentilmente Vi chiederei se in merito ai punteggi aggiuntivi previsti per il concorso operatori giudiziari , è possibile considerare :

1) Diploma scuola superiore

2) certific Ecdl liv specialised

3) eventuali attestati corsi di formazione programmatore edp

In tal caso, è necessario avere documentazione con se al momento della consegna domanda o sufficiente un’autocertificazione? Vi ringrazio.

Cordialmente,

R.B

Risposta: Salve. L’attribuzione di punteggi aggiuntivi di cui l’art. 5 del bando “”Avviso selezione operatori giudiziari”, riguarda solo coloro che hanno effettuato un periodo di tirocinio/stage presso un ufficio giudiziario e che, a parità di punteggio, usufruiscono, appunto, di punteggio aggiuntivo. Quindi, i titoli che lei vuole presentare non sono considerati titoli aggiuntivi. Può comunque, portare con lei una copia dei documenti, quando si recherà presso di CPI di sua appartenenza, perché, le ricordo, che ogni centro per l’impiego adotta una normativa propria. Saluti

Leggi anche: Concorso per 616 operatori giudiziari: bando e titolo di studio per partecipare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube