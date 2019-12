Un interessante quesito, riguardante il concorso per 616 operatori giudiziari, ci viene posto da un nostro lettore che chiede se la scheda anagrafica professionale rilasciata dal CPI Agrigento è valida per il centro per l’impiego di Milano.

Stato occupazionale e scheda anagrafica professionale: differenze

Lo stato occupazionale è un documento che conferma, appunto, lo stato occupazionale in cui una persona si trova in un dato momento, quindi:

disoccupato, se iscritto al CPI ai sensi del D. lgs 150/15;

occupato, se ha in corso un rapporto di lavoro superiore a sei mesi;

sospensione di anzianità, se ha in corso un contratto di lavoro inferiore a sei mesi;

cessato, se ha terminato un lavoro e non risulta iscritto ancora a un CPI.

La scheda anagrafica professionale, detta SAP, invece, è il documento che racchiude tutte le informazioni in possesso del CPI. Queste informazioni sono generate dalle comunicazioni obbligatorie inviate dalle aziende o fornite dalla persona in sede di colloquio presso il centro per l’impiego. Insomma, raccoglie tutte le informazioni relative a:

esperienze professionali;

esperienze formative;

stato occupazionale;

data dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Scheda anagrafica professionale

Buongiorno, sono interessato a partecipare alle selezioni di operatore giudiziario che si terranno prossimamente a Milano appena verrà stabilita la nuova data per la presentazione delle domande. Sicuramente mi chiederanno al cpi di Milano il mio stato occupazionale aggiornato rilasciato dal mio cpi a cui appartengo attualmente che è quello di Agrigento in Sicilia. Al mio centro per l’impiego rilasciano come documento il sap del sistema silav, scheda anagrafica professionale dove c’è tutta la mia storia lavorativa. È questo per la Sicilia, lo stato occupazionale aggiornato. Mi confermate che è la stessa cosa? Grazie mille

Quindi, in risposta al quesito del nostro lettore, possiamo confermare che lo stato occupazionale, richiesta dal CPI Milano, e la scheda anagrafica professionale, utilizzata dal CPI Siracusa, sono considerati lo stesso documento.

Sicuramente, maggiore certezza si potrà avere quando il CPI di Milano pubblicherà gli avvisi di selezione al concorso per operatori giudiziari.

Leggi anche: Pensione, quali possibilità a 59 anni per una disoccupata?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube