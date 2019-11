Concorso operatori giudiziari: tutto quello che si sa

Le selezioni per il concorso per operatori giudiziari sono iniziate da pochi giorni e già si sta creando molta confusione. Infatti, le selezioni per partecipare sono iniziate in alcune Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, CPI Aosta, CPI Genova), sospese in altre (Puglia, Lombardia), in attesa delle date in Veneto e Piemonte. Campania, Calabria, Lazio, CPI Distretto di Torino, CPI Savona e Imperia, invece, non hanno ancora comunicato le date inizio selezione. Con questo articolo riassumiamo tutto quello che sappiamo.

Concorso per operatori giudiziari: i CPI che hanno pubblicato

Centro per l’impiego Regione Marche, Distretto di Ancona

Il CPI Regione Marche ha comunicato che la presentazione delle domande da:

lunedì 25 novembre fino a venerdì 29novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso uno dei 13 CPI della Regione Marche.

Centro per l’impiego di Aosta, Distretto di Torino

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, posso partecipare alla selezione recandosi presso il centro per l’impiego di Aosta, dalle 9 alle 13, nel seguente ordine:

MARTEDÌ 26/11/2019: i candidati il cui cognome inizia dalla lettera “A” alla “E”;

MERCOLEDÌ 27/11/2019: i candidati il cui cognome inizia dalla lettera “F” alla “M”;

GIOVEDÌ 28/11/2019: per i candidati il cui cognome inizia dalla lettera “N” alla “Z”.

Centro per l’impiego Regione Emilia-Romagna, Distretto di Bologna

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, dovranno presentarsi di persona il 18 dicembre dalle 9 alle 13 nelle seguenti sedi:

per il territorio di Bologna: Palazzetto dello sport di Bologna/Paladozza – Piazza Manfredi Azzarita n. 3, 40122 Bologna;

per il territorio di Rimini: Nuovo Palazzo dello sport (Ex RDS Stadium), Piazzale Pasolini, 1, Rimini (RN).

Invece, gli altri candidati devono recarsi presso i centri dell’impiego di appartenenza: Ferrara; Forlì-Cesena; Modena; Parma; Ravenna; Reggio Emilia.

Inoltre, è possibile inviare la richiesta di adesione anche tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio competente del territorio in cui si intende partecipare. In questo caso il modulo deve essere firmato digitalmente o in forma autografa.

Centro per l’impiego Regione Toscana, Distretto di Firenze

La domanda di partecipazione, scaricabile anche dal sito di ogni centro per l’impiego, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2019, con una delle seguenti modalità descritte nel bando che i candidati dovranno obbligatoriamente leggere.

Centro per l’impiego di Genova, Distretto di Genova (tranne Savona e Imperia)

I candidati al concorso devono presentarsi, con un documento di riconoscimento valido, dalle 8.30 alle 12.30, secondo un calendario prestabilito per iniziale del nome:

lunedì 2 dicembre lettere A-B-C-D;

martedì 3 dicembre lettere E-F-G;

mercoledì 4 dicembre lettere H-I-J-K-L;

giovedì 5 dicembre lettere M-N-O-P-Q;

venerdì 6 dicembre lettere R-S-T-U-V-W-X-Y-Z,

presso uno di questi centri per l’impiego:

Medio Ponente/Ponente accessibile da Via Muratori, 7, Cornigliano

Valpolcevera accessibile da Via Teglia, 8A, Teglia

Valbisagno accessibile da Via Adamoli, 3A Nero, Molassana

Genova Centro accessibile da Via Cesarea, 14, Genova Centro

Chiavari accessibile da C.so Millo, 13b, Chiavari.

Concorso per operatori giudiziari: i CPI che hanno sospeso le selezioni

Con avvisi pubblicati sul sito, la Regione Puglia e Lombardia hanno sospeso le selezioni per la candidatura al concorso a data da destinare.

Centro per l’impiego Regione Puglia, Distretto Bari

Centro per l’impiego Regione Lombardia, Distretto di Brescia e di Milano

Concorso per operatori giudiziari: CPI in attesa delle date

I centri per l’impiego Veneto e Piemonte hanno pubblicato avvisi di avvio alla selezione.

Centro per l’impiego regione Veneto, Distretto di Venezia

Il Centro per l’impiego della regione Veneto ha pubblicato un avviso di prossima presentazione delle domande per la selezione al concorso, specificando però che “la procedura per la raccolta delle candidature NON è ancora aperta”.

Centro per l’impiego Regione Piemonte, Distretto Torino (tranne Aosta)

Il Centro per l’impiego della Regione Piemonte comunica che “l’avviso sarà pubblicato lunedì 25 novembre; all’interno dell’avviso verranno indicate le date delle giornate in cui si potrà presentare la domanda di adesione presso i Centri per l’impiego indicati sia presentandosi di persone che attraverso l’invio di posta certificata”.

Concorso per operatori giudiziari: le Regioni e i CPI che non hanno ancora pubblicato

Il centro per l’impiego della Regione Campania, Calabria, Lazio e della città di Torino, Savona e Imperia non hanno ancora comunicato le date d’inizio selezione.

