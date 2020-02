Concorso ordinario scuola 2020, il MIUR ci dice cosa studiare

In occasione dei concorsi dedicati alla scuola, il MIUR, ovvero il Ministero dell’Istruzione, ha inviato la bozza dei due bandi di concorso, quello di tipo ordinario e quello di tipo straordinario, al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Sapiamo che il bando di concorso di tipo straordinario sarà pubblicato insieme a quello di tipo ordinario e che il MIUR abbia inviato al CSPI anche cosa bisogna studiare per il concorso ordinario. Certo, nel corso del tempo, fino a che non verranno pubblicati i due bandi, anche tale programma di argomenti e materie potrebbe subire della modifiche. Comunque sia, bisogna sempre giocare d’attacco e non farsi trovare mai impreparati.

Concorso scuola 2020, cosa bisogna studiare per il concorso ordinario?

Iniziamo col farvi un iter di tutto quello che sarà il concorso ordinario.

Probabilmente, ci sarà una prova di tipo preselettiva che verterà su argomenti come la capacità logica, la comprensione del testo, il conoscere tutta la normativa scolastica, conoscere l’inglese ed essere possessori del livello B2.

Dopo la prova preselettiva, seguiranno altre due prove scritte ed una orale. La prima valuterà le conoscenze e le competenze del candidato in materie che hanno a che fare con la classe di concorso per cui si candida.

La seconda, invece, si occuperà di materie di tipo antropo-psico-pedagogiche, discipline metodologie e le tecnologie didattiche.

Questa seconda prova prevede un programma alquanto diverso e bisognerà guardare all’allegato A del DM 616/2017.

In conclusione, l’ultima prova, quella di tipo orale, prevede la preparazione dell’attività didattica, nella quale verrà valutata anche le competenza nell’utilizzo delle TIC.

Vi riportiamo di seguito tutte le materie da studiare:

https://www.money.it/IMG/pdf/allegato-a-2.pdf

