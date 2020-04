Concorso ordinario secondaria: requisiti richiesti e domande dal 15 giugno

Il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020. In pratica, il concorso, su base regionale, è finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado che si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. Il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Ecco il bando e modalità di partecipazione alle selezioni.

Concorso ordinario docenti secondaria: requisiti

Il concorso ordinario, per titoli ed esami è finalizzato all’assunzione di 25.000 docenti della scuola superiore di primo e secondo grado per posti comuni e di sostegno. I vincitori saranno assunti dall’anno scolastico 2021/22. Per partecipare i candidati, anche di ruolo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)abilitazione specifica sulla classe di concorso;

b)laurea o titolo equipollente e/o equiparato, inerente alle classi di concorso a cui si partecipa;

c)24 crediti formativi universitari (CFU). Questo requisiti non è dovuto ai candidati in possesso di altra classe di concorso.

Per i candidati che concorrono su posti di sostegno, oltre ai titoli suddetti, devono anche possedere il titolo di specializzazione sul sostegno o titolo equivalente.

Inoltre, sono ammessi al concorso i docenti che concorrono sui posti di insegnante tecnico pratico. In questo caso, il titolo di ammissione resta il diploma, almeno sino all’anno scolastico 2024/2025.

Infine, sono ammessi con riserva i partecipanti iscritti ai percorsi di specializzazioni sul sostegno iniziati entro il 29 dicembre 2019. La riserva sarà sciolta al conseguimento del titolo entro il 15 luglio.

I candidati che partecipano al concorso ordinario per la scuola superiore, oltre ai requisiti suddetti, devono possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Scarica il bando di concorso ordinario docenti scuola superiore.

Modalità di presentazione della domanda di concorso

I candidati interessati a questo concorso possono presentare domanda a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino alle 23.59 del 31 luglio 2020.

La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata per un’unica regione e per una sola classe di concorso cui si vuole concorrere distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per i posti sul sostegno, distinti tra primo e secondo grado.

Nel caso in cui un candidato volesse partecipare a più procedure concorsuali (fino ad un massimo di 4) deve comunque produrre una domanda unica indicando tutti i concorsi, avendone i titoli, a cui vuole concorrere.

La domanda di concorso dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso:

l’applicazione Piattaforma concorsi e procedure selettive se in possesso delle credenziali SPID,

accesso al servizio Istanze Online (POLIS).

Per accedere alla domanda, i candidati devono collegarsi al sito www.miur.gov.it e seguire uno dei due percorsi:

1)Argomenti e servizi>Scuola>Reclutamento e servizio del personale scolastico>Concorsi personale docente e poi alla pagina Concorso ordinario scuola secondaria,

2)direttamente alla piattaforma attraverso il percorso Argomenti e servizi>Servizi online>lettera P>Piattaforma concorsi e procedure selettive, va al servizio.

Le domande pervenute in modalità diverse da quelle stabilite dal bando non saranno prese in considerazione.

Infine, per la partecipazione al concorso è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre.

Preselezione, prove d’esame, Diario e sede di svolgimento

Nel caso in cui il numero dei candidati, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unità, l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di procedere ad una prova di preselezione computer based. La prova è costituita da 60 domande a risposta multipla che saranno pubblicati, in una banca dati, sul sito del Ministero.

Le prove d’esame per questo concorso saranno diverse per posti comuni e di sostegno.

Il programma di studio completo relativo al concorso ordinario per docenti di secondaria sono indicate nell’allegato A.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed esami saranno resi note le regioni/tipologie di posto per le quali l’amministrazione farà svolgere l’eventuale preselettiva, il calendario e le ulteriori modalità e contenuti di svolgimento della prova.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo.

Documentazione

Mettiamo a disposizione inoltre i seguenti allegati:

a)Programmi concorso ordinario secondaria previsti dall’Allegato A.

b)Elenco dei titoli valutabili previsti dall’Allegato C.

c)Ripartizione posti concorso ordinario secondaria

d)Aggregazioni territoriali e regioni senza aggregazioni.

f)Decreto MIUR n. 201 20 aprile 2020 Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

