La Fondazione IRCCS “Ca’ Grande” Ospedale Maggiore Policlinico Milano ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per 38 posti di assistenti amministrativi a tempo pieno e indeterminato. Vediamo le modalità per partecipare.

Concorso 38 posti assistenti amministrativi

Concorso 38 amministrativi: requisiti di ammissione

Per partecipare a questo concorso, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di maturità;

non essere esclusi dall’elettorato politico, destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti devono essere, ovviamente, posseduti alla data di scadenza del bando.

Concorso 38 amministrativi: come presentare la domanda

I candidati che voglio partecipare al concorso, devono presentare la domanda esclusivamente, per via telematica nel seguente modo:

registrarsi sul sito dell’Ospedale Maggiore Policlinico alla pagina Lavora con noi e cliccare su Iscrizione online;

accedere alla pagina di registrazione e inserire i dati;

inserire la mail personale: si riceverà le credenziali provvisorie per accedere alla pagina iscrizione al concorso;

collegarsi, dopo ricevuto la mail, al link per modificare la password che serve per i successivi accessi;

una volta ottenuto l’accesso, cliccare su Concorsi e poi su Iscriviti;

compilare la domanda seguendo tutti i passaggi;

premere conferma e invio, infine su stampa domanda.

Al termine della procedura verrà inviata una mail di conferma che conterrà un allegato con la copia della domanda.

Per informazioni più dettagliate scaricare il bando e consultare il manuale d’istruzione.

Concorso 38 amministrativi: spedizione domanda

La domanda stampata e firmata, pena esclusione, deve essere inviata all’Ufficio protocollo della Fondazione IRCCS “Ca’ Grande” Ospedale Maggiore Policlinico entro il 9 dicembre. Le domande pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 15,00;

fotocopia di un valido documento d’identità;

copia a stampa delle eventuali pubblicazioni inserite nella domanda online.

Infine, la domanda dovrà essere spedita in uno dei seguenti modi:

consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo della Fondazione IRCCS;

per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore generale della Fondazione IRCCS;

posta certificata PEC all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.mi.it.

Concorso 38 amministrativi: prove d’esame

I candidati ammessi al concorso dovranno affrontare tre tipologia di prove:

scritta: svolgimento di un tema o di quesiti a risposta sintetico o multipla;

pratica: risoluzione di un caso pratico o quesiti a risposta sintetico o multipla;

orale: sugli argomenti della prova scritta.

Se il numero di partecipanti sarà molto alto, la Fondazione potrà decidere di espletare delle prove preselettive che consisteranno in una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta, cultura generale e logico attitudinali.

Il giorno, l’ora e la sede delle prove saranno comunicate sul sito della Fondazione alla pagina Lavora con noi.

Per tutte le altre informazioni consultare il bando.

Leggi anche: Bando di Concorso: il Comune di Milano assume 200 diplomati, scadenza il 29 novembre

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.