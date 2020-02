Concorso OSS, bando per assunzioni e come candidarsi

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 53 posti di Operatore socio sanitario, così distribuiti: 30 posti per l’ASL AL, 1 posto per l’ASL AT, 22 per l’AO Arrigo di Alessandria. Tra i posti messi a concorso, 16 saranno destinati ai volontari della FF.AA. Inoltre, tale concorso è svolto in forma congiunta tra l’ASL Alessandria, l’Azienda ospedaliera Arrigo di Alessandria e l’ASL Asti, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d’intesa tra le Aziende sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud Est. I candidati al momento della compilazione della domanda, nella sezione “Aziende destinatarie”, dovranno indicare la sede di assunzione. In assenza di questa indicazione, la scelta è espressa per tutte le sedi è sarà decisa d’ufficio.

Concorso OSS 53 posti disponibili: requisiti

Per essere ammessi al concorso per il reclutamento per 53 OSS, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

b)idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in ruolo;

c)attestato di qualifica per Operatore socio sanitario, conseguito ai sensi del provvedimento 22/02/2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d)diploma d’istruzione di primo grado, ovvero licenza media, o assolvimento dell’obbligo scolastico.

Come compilare la domanda

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere compilate in modalità online entro il 2 marzo 2020. Non saranno prese in considerazione le domande inviate in modalità differente da quella indicata nel bando.

Per compilare la domanda, il candidato dovrà collegarsi al sito internet aslal.iscrizioneconcorsi.it e accedere alla pagina di registrazione, inserire i dati e cliccare su Conferma. Il sistema richiede un indirizzo di posta elettronica personale dove invierà una email con le credenziali di accesso. A questo punto, al link indicato nella stessa email modificare la password. Inserire le credenziali e selezionare la voce Concorsi, poi Iscriviti corrispondente all procedura a cui il candidato vuole partecipare e accedere alla domanda. Iniziando dalla scheda Anagrafica, inserire tutte le informazioni utili per partecipare al concorso.

Dopo aver compilato tutte le schede e inserito gli allegati, cliccare su Conferma ed invio. Subito dopo compare la funzione Stampa la domanda. A questo punto, si dovrà stampare, firmare e allegare la domanda tramite upload cliccando su Allega la domanda firmata. Solo alla fine di questa fase, apparirà il tasto Invia iscrizione per inviare definitivamente la domanda. Il candidato, inoltre, riceverà una email di conferma con la copia della domanda stessa.

Infine, i documenti da allegare sono:

domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato;

copia del documento di identità in corso di validità;

per i cittadini non comunitari: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da inserire nella pagina “Requisiti generici” (ad esempio il permesso di soggiorno);

decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;

ricevuta di versamento di 10 euro come tassa di concorso.

Preselezione e prove concorso

In caso di elevato numero di domande pervenute, l’Azienda può effettuare una preselezione che consisterà nella risoluzione di un questionario basato su domande a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo professionale dell’OSS. Le prove di selezione, invece, saranno due:

una prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale dell’OSS,

una prova orale, sulle materie della prova scritta, nonché su elementi di informatica e conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva e le prove d’esame, la data, la sede e l’orario delle prove stesse, sarà pubblicata sul sito internet aslal.it/Concorsi e avvisi/Calendario prove.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla lettura del bando di concorso integrale.

Leggi anche: Come calmare la tosse in modo naturale: ecco i consigli della nonna

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube