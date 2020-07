Concorso per 10 infermieri a tempo indeterminato: ecco come candidarsi

L’ASST, Azienda socio sanitaria territoriale di Pavia ha indetto un concorso pubblico, per titolo ed esami, per il reclutamento di 10 infermieri. Si può inviare la domanda fino al 10 agosto. Ecco le informazioni principali per candidarsi a questa selezione.

Concorso 10 infermieri ASST Pavia: requisiti

Opportunità di lavoro per infermieri nelle aziende sanitarie lombarde. Infatti, ASST Pavia ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 10 risorse da inserire come collaboratore sanitario professionale infermiere nel proprio organico. I vincitori, al termine, del concorso, saranno assunti dall’Azienda con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Inoltre si segnala che 4 posti sono riservati ai volontari delle forze armate.

Gli interessati a questo concorso, possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti:

a)laurea in infermieristica o titoli equipollenti;

b)iscrizione all’Albo professionale;

c)requisiti generici per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Domanda

I candidati in possesso dei requisiti suddetti, possono inviare, entro il 10 agosto 2020, domanda di ammissione al concorso esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo, previa registrazione, reperibile sul sito internet dell’Azienda https://asstpavia.iscrizioneconcorsi.it. Alla domanda devono essere allegati alcuni documenti, tra i quali:

√documento di riconoscimento in corso di validità;

√copia della domanda stampata e firmata dal candidato priva della dicitura “facsimile”;

√ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a 15 euro.

Prove d’esame

In seguito, i candidati ammessi alla selezione, dovranno sostenere tre prove, scritta, pratica e orale su argomenti inerenti le mansioni proprie del profilo professionale dell’infermiere. Però, nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 250, la prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva consistente in quesiti con risposta multipla. Il calendario, con indicate la data e la sede delle prove d’esame e dell’eventuale prova preselettiva, l’elenco dei candidati ammessi e non e, infine, la graduatoria finale, sarà pubblicata sul sito dell’Azienda www.asst-pavia.it, sezione Avvisi e concorsi, pagina Concorsi aperti.

Infine, si rimanda alla lettura del bando integrale per le altre informazioni non presenti in questo articolo.

