Concorso per 10 medici: ecco dove, specializzazione e bando

Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28 luglio 2020 è pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 10 medici specializzati in gastroenterologia. La selezione è in forma aggregata tra le ASL Viterbo, Latina e Frosinone. Vediamo le informazioni per candidarsi a questa selezione.

Concorso per medici in gastroenterologia: posti disponibili e requisiti

Il concorso in forma aggregata tra le ASL Viterbo, Latina e Frosinone, dove la ASL Viterbo è l’Azienda capofila che si occupa della parte burocratica del concorso, è destinato all’assunzione di 7 medici con specializzazione in gastroenterologia. I posti saranno ripartiti nel seguente modo:

√2 posti per ASl Viterbo;

√7 posti ASL Frosinone;

√1 posto ASL Latina.

Di conseguenza, i candidati al momento della compilazione della domanda, dovranno indicare la propria preferenza nella scelta delle aziende.

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a)generici per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione;

b)laurea in medicina e chirurgia;

c)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d)iscrizione al rispettivo albo dell’ordine dei medici chirurghi.

Per non perdere le nostre news clicca su categoria: concorsi

Domanda

Gli interessati a questo concorso dovranno presentare domanda, entro il 27 agosto 2020, tramite la compilazione di un modulo telematico raggiungibile dal sito https://asvt.iscrizioneconcorsi.it seguendo le indicazioni riportate nel bando. Inoltre, per la partecipazione ai candidati è dovuto il pagamento di una tassa di partecipazione pari a 10 euro, la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda.

Prove d’esame

Infine, i candidati ammessi alle selezioni dovranno sostenere le seguenti prove: scritte, teorico pratica e orale. Nel caso in cui siano superiori a 200, le prove saranno precedute da una prova preselettiva la cui convocazione sarà pubblicata, così come il calendario delle prove d’esame, sul sito web dell’ASL Viterbo www.asl.vt.it, sezione Bandi, pagina Concorsi e selezioni.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate su questo concorso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube