Concorso per 10mila posti entro il 2020 Regione Campania

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la ripresa dei concorsi sospesi durante la crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Infatti, ha annunciato che il progetto Piano del lavoro, nel quale è inserito il concorso per l’assunzione di 641 operatori nei centri per l’impiego, proseguirà con la pubblicazione di un bando di concorso per circa 10mila posti di lavoro. Il concorso è riservato a diplomati e laureati da inserire nell’organico della Regione.

Concorso Regione Campania: a che punto siamo

Sono 10mila i posti di lavoro previsti dal Piano di lavoro da inserire nella Regione Campania e che sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Non si conoscono ancora i dettagli e le figure professionali richiesti, ma è certo che riguarderanno il reclutamento di diplomati e laureati. Quindi, non resta che aspettare la pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale per avere maggiori informazioni.

Nel frattempo, vi ricordiamo che due sono i concorsi attualmente attivi nella regione Campania con scadenza il 25 giugno 2020. Il primo riguarda il reclutamento di 183 posti per vari profili professionali da inserire nel Policlinico Vanvitelli Napoli, mentre il secondo e’ per l’assunzione di 151 vari profili da inserire nell’ASL Caserta.

Infine, si concluderanno le procedure concorsuali, sospesi per l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, per il reclutamento di circa tremila posti di lavoro da inserire in vari comuni campani e nelle corti d’appello di Napoli e Salerno.

