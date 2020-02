Concorso per 110 operatori giudiziari: pubblicata la graduatoria Regione Campania (allegato A – B)

Con decreto numero 59 del 3 febbraio 2020 la graduatoria generale per 110 operatori giudiziari è stata approvata in base alle domande presentate (allegato A) e la graduatoria provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati (Allegato B).

Concorso operatori giudiziari Regione Campania

Un lettore che ci segue su Facebook ci chiede: Salve, a dicembre ho fatto la domanda sul sito operatori giudiziari ma fino ad ora non mi è arrivata e-mail di conferma, la domanda è stata presentata in Campania Napoli.

Per sapere se lei è entrato in graduatoria deve consultare gli allegati della graduatoria provvisoria direttamente qui:

