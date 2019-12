Concorso per 12 amministrativi: ASL Roma 6 assume, ecco il bando

L’Azienda sanitaria locale Roma 6 Albano Laziale ha pubblicato un concorso per assumere a tempo indeterminato 12 assistenti amministrativi, categoria C. Il termine di scadenza del bando è il 13 gennaio 2020. Vediamo come partecipare.

Concorso Amministrativi ASL Roma 6: requisiti

Come abbiamo già detto, il concorso pubblicato dall’ASL Roma 6 Albano Laziale vuole inserire nel proprio organico 12 amministrativi. L’azienda è costituita da:

sei presidi ospedalieri: Frascati, Velletri, Marino, Anzio, presidio di Villa Albani e Ospedale di Castelli;

quattro dipartimento sanitari: Salute mentale e dipendenze patologiche, Professioni sanitarie, Prevenzione e Territorio.

I requisiti che i candidati devono possedere, per partecipare alla selezione, sono:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati, destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di scuola superiore.

Inoltre, si rende noto che tali posti, operano le seguenti riserve:

disabili, volontari delle FF.AA., personale interno non del medesimo ruolo del concorso.

Domanda e prove d’esame

Quindi, i candidati devono compilare la domanda telematica alla pagina dell’ASL Roma 6, Bandi e concorsi, Avvisi e concorsi e cliccare sul concorso di interesse e poi sul bando che va letto in ogni sua parte.

Alla domanda va allegata, tra gli altri documenti:

la fotocopia della ricevuta della tassa di concorso di 10 euro.

Per gli altri allegati, i partecipanti devono leggere il bando di concorso.

Infine, le prove d’esame, dopo la valutazione dei titoli, saranno tre: scritta, pratica e orale sulle materie indicate nel bando.

Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero di numero superiore a 300, si procederà ad una prova di preselezione che servirà a dimezzare il numero dei partecipanti.

Per tutte le altre informazioni, i candidati devono leggere attentamente il bando di concorso.

