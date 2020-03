Concorso per 128 diplomati e laureati, ecco dove e come candidarsi

Con delibera n. 46 del 13 gennaio 2020, l’Azienda sanitaria locale di Caserta, pubblica un bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 128 diplomati e laureati da inserire nel ruolo di personale amministrativo di comparto. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. Vediamo come partecipare a questa selezione.

Concorso ASL Caserta per 128 amministrativi: ecco i requisiti

L’ASL Caserta ha pubblicato un concorso per assumere 128 personale amministrativo di comparto. I posti saranno distribuiti nel seguente modo: 1) 82 posti come Assistenti amministrativi, categoria C, di cui: uno riservato al personale dipendente e trenta riservati ai volontari delle forze armate; 2) 48 posti come Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui: sei posti riservati al personale dipendente, mentre quindici posti saranno riservati ai volontari delle forze armate.

I candidati che vogliono partecipare al concorso, devono possedere i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, e, quindi, non essere esclusi dall’elettorato attivo;

c)idoneità fisica all’impiego e nella mansione;

d)non essere stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

f)per gli assistenti amministrativi: diploma di istruzione di secondo grado;

g)per i collaboratori amministrativi professionali: laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze giuridiche o economiche e titoli di studio equipollenti.

Inoltre, per partecipare al concorso, per ciascun profilo, è richiesto il pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro. La ricevuta andrà allegata alla domanda di ammissione online.

Come partecipare al concorso

La domanda di ammissione al concorso, una per ciascun profilo, dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, entro il 26 marzo 2020. Per compilare la domanda è necessario collegarsi al sito aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it e registrarsi alla piattaforma. Ricordarsi di inserire correttamente l’indirizzo email personale, non PEC, perché tramite questo avverranno tutte le comunicazioni inerenti al concorso.

Comunque, per la procedura dettagliata della compilazione della domanda, consigliamo la lettura del bando.

Inoltre, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

documento di identità;

eventuali pubblicazioni attinenti ai profili professionali a concorso;

eventuale certificato comprovante lo stato di invalidità con l’indicazione della percentuale;

permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

decreto di equiparazione titoli di studio conseguiti all’estero.

Gli allegati devono essere in formato PDF e inseriti nell’apposita sezione all’interno della domanda online.

Selezioni e prove d’esame

Nel caso in cui le domande pervenute siano elevate, l’Azienda provvederà a effettuare una preselezione consistente in una serie di quesiti a risposta multipla contenenti le materie attinenti ai profili a concorso, nonché di cultura generale, soluzioni di problemi di tipo logico, deduttivo, numerico. Le prove d’esame, per entrambi i profili, invece, saranno di tre tipo: scritta, teorica, orale.

Infine, l’elenco dei candidati ammessi o non ammessi, la data, sete e luogo della preselezione e delle prove d’esame e tutte le altre informazioni inerenti al concorso, saranno pubblicate sul sito dell’ASL Caserta alla sezione Concorsi e Selezioni ed equivarrà come effetto di notifica per tutti i candidati.

Per tutte le altre informazioni sul concorso, si rimanda alla lettura del bando.

