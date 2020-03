Concorso per 14 collaboratori amministrativi: ecco dove e come candidarsi

L’AOU di Salerno ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 14 collaboratori amministrativi professionali, categoria D. Sui posti opera la riserva per il personale interno. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato e inserite nell’organico dell’Azienda. Il concorso è rivolto a laureati. Vediamo i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso collaboratori amministrativi professionali presso AOU Salerno: requisiti

Al concorso per l’assunzione di 14 collaboratori amministrativi professionali, possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti così riassunti:

a)cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europeo;

b)idoneità fisica all’impiego;

c)idoneità alla mansione;

d)laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e/o titoli equipollenti.

Inoltre, al concorso non possono partecipare coloro che:

e)siano stati esclusi dall’elettorato attivo;

f)abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego;

g)siano stati dispensati, dichiarati decaduti oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Come inviare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere compilata, esclusivamente, tramite procedura online, collegandosi al sito sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it e inviata entro il 26 marzo 2020. Tra i documenti da allegare, ricordarsi d’inserire la ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro. La procedura di registrazione, le spiegazioni per la compilazione della domanda, nonché l’elenco dei documenti da allegare, sono contenute nel bando.

Prove d’esame

Infine, l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al concorso, nonché la sede e la data delle prove d’esame, saranno pubblicate sul sito dell’Azienda alla pagina Concorsi. Nella stessa pagina sarà data comunicazione dell’eventuale prova preselettiva. Tale comunicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.

Per finire, i candidati dovranno affrontare le seguenti prove d’esame:

prova scritta, che potrà essere: elaborato/tema, quesiti a risposta sintetica, quesiti a risposta multipla;

prova pratica: predisposizione di atti connessi al profilo professionale messo a concorso;

colloquio: materie delle prove scritta e pratica, elementi di informatica, conoscenza della lingua inglese o francese.



L’elenco delle materie oggetto delle prove d’esame sono indicate al punto 7 del bando.

Per ulteriori informazioni dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

Leggi anche: Coronavirus: grande solidarietà all’Ospedale di Cagliari

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube