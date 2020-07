Concorso per 14 geometri nel Comune di Cuneo: ecco bando e requisiti

Il Comune di Cuneo ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di 14 istruttori tecnici geometra che verranno inserite anche nell’organico della Provincia di Cuneo. Inoltre, prima dell’ammissione alle prove concorsuali, i candidati dovranno partecipare ad un corso formativo della durata di 30 ore la cui articolazione sarà definita dall’Ufficio del personale del Comune. Il corso verterà sulle materie oggetto delle prove scritte. Vediamo ora le modalità di partecipazione alla selezione.

Concorso 14 geometri Comune e Provincia Cuneo: posti disponibili e requisiti

Il concorso, per esami, pubblicato sul Comune di Cuneo, è in forma associata con la Provincia. Infatti, i 14 posti per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali) di Istruttore tecnico geometra saranno assegnati nel seguente modo:

√9 posti all’area tecnica della Provincia di Cuneo. In questo caso, sui posti messi a concorso, 4 sono riservati a volontari delle forze armate;

√5 posti all’area tecnica del Comune di Cuneo.

Le risorse saranno assegnate a mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso e ai differenti servizi tecnici in base all’ente organizzativo assegnato.

I requisiti, invece, in possesso dei partecipanti sono:

a)diploma di geometra oppure laurea in architettura o ingegneria;

b)patente di guida categoria B;

c)requisiti generali per l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione.

Domanda

Per partecipare a questo concorso, i candidati dovranno inviare la domanda di ammissione entro il 23 agosto 2020 esclusivamente in modalità online attraverso la piattaforma telematica raggiungibile dal link indicato sul sito del Comune di Cuneo>Servizi>Concorsi (www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html).

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

>ricevuta di versamento tassa di concorso pari a 10 euro;

>fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

>curriculum vitae redatto su modello europeo.

Prove d’esame

Come detto in apertura, i candidati dovranno partecipare ad un corso formativo preparativo all’ammissione alle prove concorsuali. Saranno ammessi a partecipare al corso, coloro che risulteranno idonei alla prova preselettiva consistente in un questionario con domande a risposta multipla.

Infine, le prove d’esame che i candidati dovranno affrontare sono:

a)scritta e/o pratica;

b)informatica;

c)orale.

Il successivo calendario con le date e il luogo delle prove, la graduatoria e qualsiasi informazione inerente il concorso sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione Servizi alla pagina Concorsi.

Per le informazioni dettagliate su questo concorso, si rimandano gli interessati alla lettura del bando integrale.

