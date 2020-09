Concorso per 18 infermieri: ecco requisiti, sede di lavoro e bando

La Pia Opera Croce Verde di Padova ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 18 infermieri. Nell’articolo vedremo quali sono i requisiti specifici che i candidati devono possedere, le modalità di invio della domanda e altre informazioni utili.

Concorso P.O. Croce Verde Padova: posti e requisiti

La Pia Opera Croce Verde di Padova ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 18 posti di infermiere professionale. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo pieno e indeterminato per 36 ore settimanali. Il lavoro si svolgerà seguendo una turnistica diurna e notturna nei servizi di 24 ore di ambulanze. Inoltre, inizialmente il personale sarà assunto per un periodo di prova di 6 mesi. In caso di esito positivo, il dipendente sarà automaticamente assunto, con l’obbligo di rimanere in servizio presso la Croce Verde per un periodo minimo di 3 anni.

Gli interessati a partecipare a questo concorso dovranno possedere i requisiti generali utili per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione, ma anche i seguenti requisiti specifici:

a)laurea in infermieristica o titoli equipollenti;

b)iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche;

c)idoneità psicofisica alle mansioni. Comunque l’idoneità sarà accertata dal medico competente prima della stipula del contratto di lavoro;

d)possesso di abilitazione BLSD per operatori sanitario in corso di validità.

Domanda

Le domande di ammissione al concorso devono essere compilate secondo il modello allegato e inviate, entro il 25 settembre 2020, mediante una delle seguenti modalità:

1)a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente;

2)per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

3)via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo croceverde.pd@legalmailpa.it.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a)ricevuta originale del versamento di 15 euro come tassa di concorso;

b)curriculum vitae in formato europeo e attestati di formazione conseguiti;

c)autocertificazione eventi formativi frequentanti (modulo).

Prove d’esame

Dopo l’invio della domanda, i candidati in regola con i requisiti dovranno affrontare le prove d’esame che sono tre: scritta, pratica e orale. La valutazione dei titoli sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato la prova scritta. Inoltre, nel caso in cui le domande pervenute sia elevato, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva che potrà consiste in un questionario con domande a risposta multipla attinenti alle prove d’esame.

Infine, il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato sul sito www.croceverdepadova.it, sezione Concorsi e avvisi. I candidati ammessi riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del bando.

