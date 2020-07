Concorso per 2 borse di studio per laureati: ecco come partecipare

Il CNR di Napoli ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione di 2 borse di studio da inserire presso l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale “G. Salvatore”. Il bando, rivolto a laureati, scade il 10 agosto. Ecco come candidarsi.

Concorso Borse di studio CNR Napoli: requisiti

Il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli ha pubblicato un concorso per il conferimento 2 borse di studio per ricerche nel campo dell’Area scientifica Scienze biomediche. Le borse di studio, dal valore di circa 16 mila euro ciascuno, hanno durata annuale rinnovabile fino a tre anni. L’erogazione della rata sarà su base mensile. Inoltre, i candidati non dovranno percepire altra borsa di studio, assegno o sovvenzioni simili, né uno stipendio derivante da un contratto di lavoro. Per essere ammessi, invece, devono essere in possesso:

a)laurea in biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmacologiche; scienze biologiche;

b)età massima di 35 anni;

c)conoscenza della lingua inglese.

Domanda

Per partecipare a questo concorso, i candidati dovranno compilare una domanda secondo il modello allegato al bando e inviarla, entro il 10 agosto, per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it. Ai candidati sarà inviata, come conferma di avvenuta ricezione, una mail. Alla domanda, infine dovranno essere allegati, in formato PDF, i seguenti allegati:

√curriculum, compilato secondo lo schema inserito nel bando;

√copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

√programma di studio e ricerca che vuole svolgere.

Ulteriori requisiti e documenti da allegare sono indicati nel bando di concorso.

Prove d’esame

Per accedere alla borsa di studio, i candidati saranno valutati attraverso i titoli inseriti al momento della compilazione della domanda ed eventualmente un colloquio. Infine, tutte le informazioni inerenti a questo concorso, come le date delle prove d’esame e la graduatoria finale, saranno pubblicati sul sito del CNR: www.urp.cnr.it, sezione Lavoro e formazione, pagina Borse di studio.

