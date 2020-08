Un nuovo concorso per l’assunzione di tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro è pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria locale di Viterbo. Le assunzioni sono 32 con contratto a tempo indeterminato. Ecco posti, bando e come candidarsi.

Concorso ASL Viterbo: posti e requisiti

Il concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Viterbo è in forma aggregata, quindi, i posti totali, 32, saranno assegnati nel seguente modo:

√otto posti per ASL Viterbo;

√quindici per ASL Roma 1;

√tre posti per ASL Latina;

√sei posti per ASL Frosinone.

Si precisa che sui posti messi a concorso: 5 sono riservati ai volontari delle forze armate, 2 al personale esterno e 2 al personale interno.

Inoltre, il candidato durante la compilazione della domanda, dovrà indicare una sola preferenza anche se sarà approvata un’unica graduatoria a valenza regionale. Infine, al concorso possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti generici per l’accesso al pubblico impiego e dei seguenti requisiti specifici:

a)laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o titoli equivalenti e/o equiparati;

b)iscrizione al rispettivo ordine professionale.

Clicca su categoria: concorsi per non perdere le nostre news.

Domanda

La domanda di iscrizione al concorso deve essere presentata, entro il 27 agosto 2020, tramite il modulo telematico presente sul sito https://aslvt.iscrizioneconcorsi.it. Per la partecipazione al concorso, inoltre, i candidati dovranno obbligatoriamente:

1)registrarsi al suddetto sito;

2)versare un contributo pari a 10 euro.

Infine, per compilare la domanda seguire le indicazioni contenute nel bando.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame che i candidati dovranno sostenere, esse sono di tre tipi: scritta, pratica e orale. Però, nel caso in cui le domande pervenute all’Ufficio del personale siano numerose, le suddette prove saranno precedute da una prova preselettiva. Il calendario delle prove d’esame e della prova preselettiva, così come tutte le informazioni inerente questo concorso, sarà pubblicato sul sito dell’ASL Viterbo al seguente indirizzo web: www.asl.vt.it, sezione Bandi, pagina Concorsi e selezioni.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate sul concorso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube