In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’avviso di concorso per 326 collaboratori amministrativi laureati da inserire nell’organico dell’ASL Roma 1. Il concorso, per titoli ed esami, è in forma aggregata con le seguenti aziende sanitarie: ASL Roma 1, ASL Roma 2, AO San Camillo Forlanini, IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri, INMI Spallanzani, ARES 118, Policlinico Tor Vergata. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato, categoria D. Ecco le sedi, i posti disponibili, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso collaboratori amministrativi professionali: sedi e posti disponibili

Come detto nell’introduzione, il concorso è in forma aggregata. Ciò vuol dire che il procedimento sarà gestito da un’unica azienda sanitaria scelta come azienda capofila, in questo caso l’ASL Roma 1. I posti da coprire sono in totale 326, sui quali operano le riserve secondo la vigente normativa, saranno suddivisi nel seguente modo:

√ASL Roma 1: 204 posti;

√ASL Roma 2: 80 posti;

√AO San Camillo Forlanini: 16 posti;

√IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri: 4 posti;

√INMI Spallanzani: 11 posti;

√ARES 118: 8 posti;

√Policlinico Tor Vergata: 3 posti.

Al termine del concorso verrà formulata una sola graduatoria regionale che verrà utilizzata da tutte le Aziende sanitarie. Per questo, i candidati, al momento della compilazione della domanda, dovranno indicare l’ordine di preferenza da 1 a 7, indicando con il numero “1” la maggiore preferenza e, di seguito, le restanti sedi.

Requisiti e domanda di concorso

I candidati per partecipare al concorso devono essere in possesso della laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Sociologia e le equipollenti e/o equivalenti lauree specialistiche, magistrali e di primo livello come requisito specifico. Invece, per conoscere i requisiti generali, si rimanda alla lettura del seguente articolo:

Infine, la domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 giugno 2020, registrandosi al sito aziendale all’indirizzo: https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it e seguendo le indicazioni presenti nell’Allegato A) del bando.

Alla domanda è necessario inserire gli estremi della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione al concorso pari a 10 euro.

Lavoro e Concorsi, clicca sull’argomento che ti interessa per non perdere le news.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le selezioni, dopo la valutazione dei titoli, i candidati dovranno affrontare tre prove:

1)scritta;

2)pratica;

3)prova orale.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute all’amministrazione siano elevate, si procederà ad una prova preselettiva consistente in un questionario contenente domande inerenti al profilo messo a concorso.

Infine, la sede, la data e il luogo dell’eventuale preselezione, delle prove d’esame e ogni altra comunicazione inerente alla procedura concorsuale, sarà pubblicata sul sito aziendale all’indirizzo www.aslroma1.it nella sezione Concorsi.

Si rimanda alla lettura del bando integrale, per ogni altra informazione non contenuta in questo articolo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube