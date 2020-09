Concorso per 34 OSS: ecco dove, domanda entro il 5 settembre

Nuove opportunità di lavoro per OSS. Infatti, l’ASP Circondario Imolese ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 34 operatori socio sanitari. Ecco cosa sapere.

Concorso OSS ASP Circondario Imolese: requisiti

ASP Circondario Imolese ha pubblicato un concorso, per esami, per 34 posti di operatore socio sanitario, categoria B. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato e assegnate alle strutture sanitarie residenziali dell’ASP dislocate nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. Su alcuni posti a concorso, però, operano le riserve in favore ai volontari delle forze armate. Tali riserve dovranno essere indicate durante la compilazione della domanda.

Gli interessati al concorso, comunque, per poter partecipare devono essere in possesso dei requisiti:

a)generali utili per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione;

b)specifici, quali:

√diploma di istruzione di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

√attestato di qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da altre regioni secondo l’accordo Stato Regione e Province autonome Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001.

Domanda di concorso

In seguito, i candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione collegandosi al sito del Nuovo Circondario Imolese, sezione Servizi online (https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it) e selezionare “Partecipare al concorso pubblico”.

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12 del 5 settembre 2020, pena esclusione dalla selezione, allegando tra gli altri i seguenti documenti:

1)ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione pari a 10 euro;

2)fotocopia attestato di qualifica di Operatore socio sanitario (OSS).

Prove d’esame

I partecipanti al concorso dovranno sostenere una prova preselettiva solo, però, nel caso in cui le domande pervenute siano elevate. In seguito, saranno ammessi alla prova scritta solo i primi 150 candidati che abbiano superato la preselezione. Ulteriori prove d’esame sono: prova pratica o a contenuto teorico-pratica e prova orale. Le materie oggetto delle prove sono elencate nell’art. 7 del bando allegato al termine dell’articolo.

Comunicazioni

Infine, tutte le comunicazioni inerente al concorso saranno pubblicate sul sito sia dell’ASP (www.aspcircondarioimolese.bo.it) sia del Nuovo Circondario Imolese (www.nuovocircondarioimolese.it), sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate su questo concorso.

