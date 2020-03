Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2020 è stato pubblicato un bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. I posti saranno distribuiti nel seguente modo:

2449 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizi;

1100 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il 26° anno di età; per coloro che abbiano già prestato servizio l’età massima è 28 anni;

32 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Inoltre, si stabilisce che 144 posti saranno assegnarsi per la formazione e per l’impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare così come indicato nell’art. 20 del bando.

Concorso Allievi Carabinieri: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti così riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psicofisica e attitudinale;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) per militari (VPF1/VFP4) in servizio e congedo;

se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) o che, entro l’anno scolastico 2029/2020 lo conseguono;

età non inferiore a 17 anni compiuti e non superiori a 26 anni. Per coloro che hanno prestato servizio militare per un periodo non inferiore alla ferma obbligatoria, l’età è 28 anni;

se minorenni: consenso dei genitori o di chi esercita la potestà;

condotta incensurabile;

non avere procedimenti penali in corso né essere sottoposto a misure di prevenzione;

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e non aver prestato servizio civile sostitutivo, a meno di una rinuncia formale a tale status non prima che siano passati 5 anni dal congedo.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 26 marzo 2020 esclusivamente in modalità telematica tramite procedura disponibile nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri. Per presentare la domanda è necessario che i candidati siano in possesso di uno dei seguenti credenziali:

SPID con livello di sicurezza 2, lettore smart-card da installare al computer per utilizzare la carta nazionale dei servizi (CNS).

Le credenziali di accesso devono essere intestate al candidato che presenta la domanda. Invece, nel caso di candidati minorenni, le credenziali devono essere quelli di un genitore o di un tutore. Non saranno considerate domande inviate in modalità diverse.

Per la procedura dettagliata della compilazione della domanda, si rimanda alla lettura dell’art.3 del bando.

Prove d’esame

Lo svolgimento del concorso prevede 5 tipologie di prove:

prova scritta di selezione; prove di efficienza fisica; accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica; accertamenti attitudinali; valutazione dei titoli.

Ricordiamo che la prima prova scritta si terrà presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri. La prova avrà inizio a partire dal 1° aprile 2020 dalle ore 10. Tutte le comunicazioni inerenti le prove d’esame oppure le graduatorie saranno pubblicate sul sito carabinieri.it alla pagina Concorsi pubblici.

Per ogni altro dettaglio sul concorso, si rimanda alla lettura approfondita del bando.

