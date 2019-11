Anche il Centro per l’impiego di Aosta, incluso nel Distretto di Torino ha avviato le selezioni per il Concorso per 616 operatori giudiziari, nello specifico per 5 operatori giudiziari. Un posto, però, è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate. Ricordiamo che per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

diploma di scuola media inferiore;

iscrizione nelle liste di collocamento;

documento di identità;

autocertificazione del possesso dei titoli di preferenza (D.L. 24/06/2014, n.90, art.5, convertito dalla L. 11/08/2014, n.114);

eventuale certificazione rilasciata dagli organi militari competenti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate

documentazione della situazione reddito relativa all’anno precedente la chiamata: buste paghe del periodo, resoconto rilasciato dall’INPS su indennità disoccupazione o mobilità percepite, altri redditi, come la pensione di anzianità da trattamento CIGS-CIGO.

Concorso per 616 operatori giudiziari: Centri per l’impiego Aosta

Posti disponibili: 26, Distretto di Torino, così distribuiti:

Torino: 9

Aosta: 5

Asti: 2

Cuneo: 2

Ivrea: 1

Mondovì: 1

Novara: 4

Vercelli: 2

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, posso partecipare alla selezione recandosi presso il centro per l’impiego di Aosta, dalle 9 alle 13, nel seguente ordine:

MARTEDÌ 26/11/2019: i candidati il cui cognome inizia dalla lettera “A” alla “E”;

MERCOLEDÌ 27/11/2019: i candidati il cui cognome inizia dalla lettera “F” alla “M”;

GIOVEDÌ 28/11/2019: per i candidati il cui cognome inizia dalla lettera “N” alla “Z”.

Infine, per visualizzare i requisiti di accesso e le mansione dell’operatore giudiziario vai a Home page, Lavoro e Fondo Sociale Europeo, Cittadini, Lavoro Elenco offerte per CPI, Chiamate pubbliche.

