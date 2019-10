Tanti i dubbi sul concorso per 616 operatori giudiziari con selezione presso il Centro per l’Impiego di appartenenza, in particolare su come partecipare. Abbiamo risposto a varie domande cercando di capire cosa si può fare e cosa no. In quest’articolo esaminiamo il quesito di un lettore ci chiede se è possibile fare domanda presso un’altra regione: Salve, posso partecipare al bando operatori giudiziari essendo che sono della Sicilia, posso accedere a questo concorso

Concorso per 616 operatori giudiziari: la domanda in un’altra regione

In merito alla domanda posta dal nostro lettore, il Ministero della Giustizia ha risposto tramite Faq aggiornate, a una domanda analoga.

Il ministero risponde alla seguente domanda: Sono iscritta al Centro per l’Impiego di Palermo, ma in Sicilia non ci sono posti. Posso iscrivermi ora al Centro per l’Impiego di altra regione e partecipare alla selezione?

Risposta: “È possibile cancellarsi da un Centro per l’Impiego ed iscriversi ad un altro Centro per l’Impiego, nel rispetto della normativa vigente che regola l’iscrizione ai CPI. Tuttavia, l’avviamento alla procedura resta subordinato al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando nonché ai criteri di formazione della graduatoria di cui all’art. 4”.

Conclusione

La domanda risposta dal Ministero è analoga alla sua, quindi è possibile partecipare presso un’altra regione. Le consiglio di informarsi presso il centro dell’Impiego della regione presso cui decide di presentare domanda di partecipazione al concorso per 616 operatori giudiziari.

Trova qui la lista completa dei posti disponibili regione per regione: Concorso di 616 operatori giudiziari: elenco dei posti disponibili regione per regione

Ricordiamo che al momento i Centri per l’Impiego non hanno avuto disposizioni delle modalità e tempistica. Bisogna ancora attendere.

È possibile leggere qui il bando integrale e verificare il possesso dei requisiti qui: Concorso per 616 operatori giudiziari: bando e titolo di studio per partecipare

