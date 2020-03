Concorso per 930 allievi marescialli: requisiti e come inoltrare la domanda

Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 marzo 2020 è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° Corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza. I posti disponibili sono distribuiti nel seguente modo:

830 posti sono destinati al contingente ordinario,

70 posti sono destinati al contingente di mare, di cui: 15 posti per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); 20 posti per la specializzazione “nocchiere” (NCH); 30 posti per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM); 5 posti per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).



Sui posti disponibili si effettuano le riserve secondo la normativa vigente. Inoltre, la selezione, sia per il contingente ordinario sia per quello di mare, avverrà per titoli ed esami.

Concorso allievi marescialli della guardia di finanza 2020: requisiti

Per poter partecipare al concorso ed entrare a far parte della scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza, bisogna possedere i seguenti requisiti:

se già appartenenti al Corpo della guardia di finanza: avere massimo 35 anni alla data di scadenza del bando, assenza note di demerito durante i servizi, non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento di carriera, non essere stati imputati oppure condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misure di prevenzione;

se cittadini italiani, invece bisogna possedere: età 17 anni, ma non superare i 26° anno di età, se minorenni, consenso dei genitori o di un tutore, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati dispensati, destituiti, dichiarati decaduti oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, non essere stati dimessi dalla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.



Infine, un altro requisito importante è il possesso del diploma di maturità. Possono comunque partecipare anche i candidati che pur non avendo il diploma lo conseguono nell’anno scolastico 2019/2020.

Presentazione della domanda e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata in modalità telematica entro il 3 aprile 2020 collegandosi al sito concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (PEC) che servirà per accedere al form della domanda di partecipazione.

Infine, il concorso prevede le seguenti prove d’esame:

prova preliminare consistente in questionari a risposta multipla;

prova scritta di composizione italiana;

prove di efficienza fisica;

due prove accertamento idoneità: una psico-fisica e una attitudinale;

prova orale di cultura generale;

due prove facoltative: una di lingua straniera e una di informatica;

valutazione dei titoli.

Per le informazioni dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

