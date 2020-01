L’ULSS 9 Scaligera ha pubblicato un concorso per inserire nel proprio organico assistenti sociali con contratto a tempo indeterminato. Vediamo i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione a questa selezione.

Concorso Assistenti sociali ULSS 9 Scaligera: requisiti

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per assumere 17 Collaboratori professionali Assistenti sociali, categoria D. Sui posti messi a concorso, 5 sono riservati ai volontari delle forze armate. I candidati interessati devono possedere i requisiti così riassunti:

a)cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)età non inferiore a 18 anni;

c)idoneità alla mansione specifica per il profilo messo a concorso;

d)laurea in Scienza del servizio sociale o in Servizio sociale; laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali; diploma universitario di Assistente sociale;

e)iscrizione al relativo albo professionale;

f)ricevuta di versamento di 10 euro come pagamento tassa di concorso.

Inoltre, non possono partecipare al concorso i candidati esclusi dall’elettorato attivo oppure destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Infine, i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e inviata entro il 13 febbraio 2020. Per partecipare alla selezione, è necessario che il candidato effettui l’iscrizione sul sito aulss9veneto.iscrizioneconcorsi.it cliccando su Pagina di registrazione e compilando il modulo.

Alla fine della registrazione, il sistema invierà al candidato delle credenziali provvisorie. A questo punto, sempre sulla stessa pagina, bisogna inserire le credenziali di accesso, cambiare la password quando il sistema lo richiede e, infine, completare la scheda utente. Successivamente, selezionare Concorsi e poi Iscriviti scegliendo il concorso al quale si vuole partecipare. Quindi, compilare la domanda ricordando di cliccare su Salva alla fine di ogni sezione.

In seguito alla compilazione di tutto la domanda e verificato l’esatto inserimento dei dati, bisogna cliccare su Conferma e invia per concludere la procedura. A questo punto, infatti, la domanda non può più essere modificata.

Infine, stampare e conservare la domanda insieme alla copia di un documento di riconoscimento e del versamento della tassa di concorso. In ogni caso, il sistema invierà, nella casella di posta elettronica del candidato, un file contenente la domanda in PDF. Tale email va stampata, perché rappresenta la ricevuta dell’iscrizione al concorso, e presentata, insieme alla domanda, il giorno dello svolgimento della prima prova scritta.

In questo articolo abbiamo riassunto la procedura d’iscrizione, si consiglia ai candidati di leggere il Manuale di istruzione e il bando di concorso integrale.

Prove selettive e convocazioni agli esami

Successivamente, i candidati, dopo la valutazione dei titoli da parte della Commissione, dovranno affrontare tre prove d’esame:

1)scritta: tema oppure quesiti a risposta sintetica su argomenti inerenti il profilo di assistente sociale;

2)pratica: redazione di un elaborato contenente un progetto di intervento del servizio sociale professionale su una situazione presentata dalla commissione;

3)orale: colloquio sugli argomenti della prova scritta, elementi di informatica e conoscenza della lingua inglese.

La data, il giorno e la sede di convocazione alla prima prova, saranno comunicate al candidato tramite raccomandata con avviso di ritorno, almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova.

Per ulteriori informazioni riguardante il concorso per 17 Assistenti sociali presso l’ULSS 9 Scaligera, si rimanda alla lettura del bando integrale.

