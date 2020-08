Concorso per assistenti sociali: ecco dove e come candidarsi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28 luglio 2020 è pubblicato un concorso per il reclutamento di 6 assistenti sociali da inserire nell’organico di AIPES, Consorzio per i servizi alla persona a tempo pieno e indeterminato. Ecco tutte le informazioni per partecipare.

Concorso per 6 assistenti sociali: requisiti

Il concorso indetto da AIPES, Consorzio per i servizi alla persona, con sede a Sora, in provincia di Frosinone, è destinato all’assunzione di istruttore direttivo assistente sociale da inserire nell’organico del Consorzio a tempo pieno e indeterminato. Gli interessati a questo concorso, però, per partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)laurea in assistente sociale e/o titoli equipollenti;

b)iscrizione all’albo regionale italiano dell’ordine degli Assistenti Sociali. L’iscrizione può essere nella sezione B (Sezione degli Assistenti Sociali) oppure nella sezione A (Sezione degli Assistenti Sociali Specialisti);

c)patente di guida di categoria B;

d)cittadinanza italiana e altri requisiti generali utili all’accesso all’impiego della pubblica amministrazione.

Per non perdere le nostre news clicca su categoria: concorsi.

Domanda

Gli interessati a questo concorso devono presentare domanda di partecipazione utilizzando lo schema allegato al bando, entro il 27 agosto 2020. La domanda dovrà essere inviata mediante una delle seguenti modalità:

a)consegnata in busta chiusa indirizzata all’Ufficio protocollo AIPES;

b)mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

c)inviata con posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo aipes@pec.aipes.it.

Infine, alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nel bando, tra i quali:

a)ricevuta di versamento pari a 10 euro;

b)la fotocopia del documento di identità in corso di validità;

c)curriculum vitae firmato.

Prove d’esame

I partecipanti al concorso, infine, dovranno sostenere due prove scritte e una orale, sulle materie indicate nel bando e una valutazione dei titoli. Nel caso in cui le domande pervenute siano elevate, le suddette prove saranno precedute da una prova preselettiva per consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi. Tale prova consisterà in un questionario a risposte multiple sugli argomenti indicati per le prove d’esame.

Inoltre, tutte le comunicazioni inerenti al concorso, compreso il relativo calendario, l’esito delle prove e la graduatoria finale, saranno pubblicate sul sito di riferimento all’indirizzo www.aipes.it, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate su questo concorso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube