Concorso per assunzioni dirigente penitenziario: ecco come candidarsi 

Il ministero della Giustizia ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2020 un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria. Nello specifico si tratta di 45 posti di posti disponibili, di cui 7 riservati ai dipendenti del ministero inquadrati nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. Ulteriori riserve sono rivolte al personale disabile legge n. 68/1999 e ai volontari delle forze armate, secondo la normativa vigente. I vincitori saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. Vediamo ora quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso.

Concorso dirigenti di istituto penitenziario: requisiti e domanda

Per partecipare al concorso per l’accesso al ruolo di dirigenti di istituto penitenziario, i candidati devono possedere i requisiti generali e specifici. Tra questi ultimi abbiamo il possesso di una delle seguenti lauree: giurisprudenza; scienze politiche, dell’amministrazione o dell’economia; e titoli equipollenti.

La domanda, invece, va compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica entro il 18 giugno 2020. Il modulo e le indicazioni per la compilazione sono disponibili sul sito del ministero della Giustizia, nella sezione Strumenti, nella pagina Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.

Al termine della compilazione, il sistema restituirà il PDF della domanda e una ricevuta di invio con il numero identificativo, la data e l’ora di presentazione. Il candidato deve salvare, stampare e conservare sia la ricevuta sia la domanda che dovranno essere firmate il giorno della prima prova d’esame.

Infine, per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento della tassa di partecipazione pari a 10 euro, la cui ricevuta dovrà essere indicata nella domanda.

Categoria: Lavoro e Categoria: Concorsi, clicca sulla categoria che ti interessa per non perdere le nostre news.

Prove d’esame

I candidati, per partecipare al concorso, dovranno sostenere tre prove scritte ed una prova orale. Gli scritti consistono in un questionario a risposta multipla e in due elaborati. La prova orale, invece, verterà in un colloquio su:

√materie della prova scritta;

√conoscenza della lingua inglese;

√capacità e uso dei più diffusi applicativi informatici;

√conoscenza di una seconda lingua straniera, come prova facoltativa.

Le materie di studio sono indicate nell’art. 9 del bando.

Infine, la data e la sede di svolgimento delle prove d’esame o il loro rinvio saranno pubblicati dal 13 luglio 2020 sul sito del ministero. Tale dichiarazione ha effetto di notifica a tutti i candidati.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla lettura del bando disponibile sul sito del ministero della Giustizia, sezione Strumenti, nella pagina Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube