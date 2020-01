Il Politecnico di Torino ha pubblicato un bando di concorso, per esami, per l’assunzione di personale di categorie protette presso l’area amministrativa gestionale. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione a questa selezione.

Concorso Politecnico Torino: posti e requisiti

Il Politecnico di Torino ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 10 posti di categoria D1 da inserire nell’area amministrativa gestionale con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Le risorse saranno così suddivise:

6 posti sono riservati alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.68,

4 posti sono riservati agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Possono partecipare al concorso i candidati che possiedono i seguenti requisiti:

appartenenza alle categorie delle persone disabili e categorie protette di cui agli artt. 1 e 18 della L.68/99; diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria gestionale o titoli equipollenti; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali che possono impedire un rapporto di impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati, destituiti, dispensati, decaduti da un impiego statale; essere in posizione regolare riguardo gli obblighi di leva; non avere un grado di parentela, entro il quarto grado comprese, con il Rettore, la Direttrice o un componente del consiglio di amministrazione.

Modalità di partecipazione, prove e calendario d’esame

La domanda di ammissione va presentata, utilizzando il modello allegato al bando, entro il 20 febbraio 2020 e pervenire all’Area risorse umane e organizzazione, Ufficio personale tecnico amministrativo, secondo una delle seguenti modalità:

1)a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

2)consegnata direttamente;

3)a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

4)tramite fax.

Inoltre, alla domanda deve essere allegato un curriculum redatto in formato europeo seguendo l’indicazione dell’all. C e la ricevuta di versamento di 10 euro come tassa di concorso.

Nel caso in cui le domande di partecipazione siano elevate, l’amministrazione può effettuare una preselezione costituita da quesiti a risposta multipla sugli argomenti delle prove d’esame indicate nell’art.6 del bando. Infine, con un sistema definito a cascata, i candidati dovranno affrontare due prove scritte, di cui una teorico-pratica, e una prova orale.

Le date delle prove saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo alla pagina Concorsi il 3 marzo 2020, con l’indicazione dell’ora e del luogo di svolgimento. La pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i candidati che avranno inviato domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Leggi anche: Primo figlio di 2 madri nato in Italia registrato all’anagrafe di Torino: passo avanti nella storia del nostro Paese

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube