Concorso per categorie protette: ecco dove e come partecipare

L’Azienda Unità sanitaria locale Umbria 2 di Terni pubblica un bando di concorso per 8 assistenti amministrativi a tempo indeterminato da inserire nelle sedi dell’Azienda. La domanda va presentata entro il 9 luglio 2020 data di scadenza del bando. Inoltre, il concorso, rivolto a personale diplomato, è riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso categorie protette ASL Umbria 2: requisiti

Il concorso pubblicato dall’Azienda USL Umbria 2 è, come detto in apertura, rivolto a diplomati appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999. Le risorse saranno assunte come assistenti amministrativi e inserite in una delle sedi dell’Azienda sanitaria. Infatti, l’USL Umbria 2 è formata dai seguenti:

a)distretti sociosanitari: Terni, Narni-Amelia, Orvieto, Foligno, Spoleto, Valnerina:

b)ospedali: Foligno, Orvieto, Spoleto, Narni, Amelia, Norcia.

Gli interessati a questo concorso, oltre ai requisiti generali, devono possedere i seguenti requisiti specifici:

√diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

√iscrizione negli elenchi del collocamento di cui all’art. 8 della legge n.68/1999.

Inoltre, per la partecipazione al concorso è obbligatorio il pagamento di un contributo pari a 10 euro.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online, entro le ore 14 del 9 luglio 2020. Il modulo telematico, raggiungibile al seguente indirizzo https://uslumbria2.concorsismart.it, deve essere compilato attraverso le modalità descritte nell’Allegato integrativo.

Infine, alla domanda dovranno essere allegati alcuni documenti tra i quali:

1)copia fronte/retro del documento di riconoscimento;

2)copia del versamento della tassa di concorso.

Lavoro e Concorsi, clicca sull’argomento che ti interessa per non perdere le nostre news.

Prove d’esame

Dopo la verifica dei requisiti, i candidati sono ammessi alle prove d’esame che sono tre: scritta, pratica e orale inerenti le materie indicate nell’art. 10 del bando. Qualora il numero delle domande pervenute sia elevato, l’amministrazione potrà effettuare una prova preselettiva. In seguito al superamento delle prove d’esame e della valutazione dei titoli e al conteggio del relativo punteggio, i candidati saranno inseriti in una graduatoria che resterà valida per tre anni.

Infine, ogni eventuale comunicazione su questo concorso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.uslumbria2.it, sezione Concorsi. In caso di un numero esiguo di candidati, l’amministrazione invierà una raccomandata con avviso di ritorno ai partecipanti.

Per tutte le altre informazioni sul presente concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.

