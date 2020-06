Concorso per diplomati: 12 assunzioni area amministrativa, ecco dove

L’Università degli studi di Trieste ha pubblicato un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 12 unità di personale da inserire nell’area amministrativa dell’Ateneo. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco come partecipare a questa selezione

Concorso Università Trieste Area amministrativa: requisiti

Sul sito dell’Università degli studi di Trieste nella sezione Concorsi è pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 12 diplomati da inserire nell’organico dell’Ateneo. Le risorse saranno inserite nell’area amministrativa, categoria C, posizione economica C1. Per quanto riguarda la partecipazione a questo concorso, gli interessati devono essere in possesso:

a)diploma di scuola superiore di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

b)requisiti generali per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, entro il 4 luglio 2020, esclusivamente in modalità online, utilizzando la piattaforma telematica raggiungibile alla pagina https://pica.cineca.it/units/. Non saranno prese in considerazione dall’amministrazione domande presentate in modalità diversa da quella indicata nel bando.

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata in formato PDF della copia dei seguenti documenti:

√documento di riconoscimento in corso di validità;

√ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 5 euro.

I dettagli sulla compilazione e la presentazione delle domande sono indicati nell’art. 3 del bando che alleghiamo alla fine dell’articolo.

Prove d’esame

Come abbiamo detto in apertura, il concorso presso l’Università di Trieste è per titoli ed esami. La graduatoria finale, che durerà due anni, sarà data dalla somma del punteggio dei titoli e delle prove d’esame. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e solo per i candidati che dovranno affrontare tale prova.

Infine, i candidati che superano la prova scritta dovranno sostenere anche una prova orale. Inoltre, nel caso in cui il numero di domande pervenute sia elevato, l’Amministrazione potrà decidere se far sostenere ai candidati una preselezione. Quest’ultima prova consiste in una serie di domande a risposta multipla aventi come argomento le materie delle prove d’esame indicate nell’art. 7 del bando.

Per concludere, il 2 luglio 2020 sul sito dell’Ateneo www.units.it sezione Concorsi, selezioni e consulenze>Personale tecnico amministrativo e dirigente, saranno pubblicate le comunicazioni relative alla data e la sede di svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta e il calendario delle stesse. Tale comunicazioni ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per informazioni dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.

