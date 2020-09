Concorso per diplomati: 13 posti di istruttori amministrativi in vari Comuni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 agosto 2020 è pubblicato, per estratto, un bando di concorso, per esami, per la copertura di 13 posti di Istruttore amministrativo. Il concorso in forma associata è aperto a candidati da assumere a tempo indeterminato. Ecco cosa sapere su questa selezione.

Concorso Istruttori amministrativi: posti disponibili e requisiti

Il concorso per 13 istruttori amministrativi è aperto a candidati da assumere a tempo pieno o parziale da assegnare nelle sedi seguenti:

√1 posto per il Comune di Argentera;

√1 posto per il Comune di Bellino;

√5 posti per il Comune di Cuneo;

√2 posti per il Comune di Mondovì;

√1 posto per il Comune di Moretta;

√2 posti per la Provincia di Cuneo;

√1 posto per il Comune di Saluzzo.

Il Comune di Cuneo è individuato è individuato quale Ente capofila, ovvero quale soggetto cui è delegata la gestione amministrativa della procedura concorsuale.

Gli interessati al concorso, per poter partecipare devono possedere i seguenti requisiti:

a)generali, utili per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione;

b)diploma di scuola media superiore di secondo grado;

c)idoneità psicofisica all’impiego;

d)patente di guida di categoria B.

Domanda

Innanzitutto, pena esclusione dalla selezione, i candidati devono effettuare un versamento pari a 10 euro come tassa di concorso. Invece, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata, entro il 20 settembre 2020, mediante piattaforma telematica raggiungibile dal link indicato nel sito del Comune di Cuneo, nella sezione Servizi, pagina Concorsi>Concorsi e selezioni attivi (www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html). Il link per l’accesso alla domanda è presente nell’avviso di selezione per il quale ci si candida.

Infine, copia di un documento di riconoscimento, ricevuta del pagamento della tassa di concorso e curriculum vitae, redatto in formato europeo, sono i documenti da allegare alla domanda.

Prove d’esame

Nel caso in cui le domande siano superiori a 50, i concorrenti dovranno sostenere una prova preselettiva. Solo i primi 60 candidati saranno ammessi a partecipare al corso formativo di 30 ore. In seguito, accederanno alle prove d’esame (scritta/teorico pratica, di informatica e orale) solo i candidati che abbiano frequentato il 70% delle ore previste. Il calendario della prova preselettiva, delle prove d’esame e tutte le ulteriori comunicazioni su questa selezione, saranno pubblicate sul sito del Comune (www.comune.cuneo.it) sezione Personale socio educativo e Appalti, pagina Servizio personale>Elenco concorsi.

Per tutte le informazioni dettagliate, si rimanda alla lettura del bando integrale.

