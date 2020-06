Concorso per diplomati: ecco dove e come candidarsi

Il Comune di Putignano ha pubblicato un concorso per amministrativi contabili da assumere a tempo indeterminato. Dodici sono i posti da assegnare, di cui uno riservato ai soggetti categorie protette legge n.68/1999 e tre in favore dei volontari delle forze armate. Vediamo quali sono i requisiti per candidarsi a questo concorso.

Concorso Comune di Putignano: requisiti e invio della domanda

Il bando di concorso per l’assunzione di 12 amministrativi contabili è rivolto ai candidati in possesso dei requisiti generali, comuni a coloro che partecipano ai concorsi nella pubblica amministrazione, come:

√cittadinanza italiana;

√posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

√godimento dei diritti civili e politici.

Invece, i requisiti specifici che i candidati devono possedere per partecipare a questo concorso sono:

√diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

√certificato di iscrizione agli elenchi del collocamento mirato categoria disabili, per i candidati che partecipano con riserva secondo la legge n.68/1999;

√certificato relativo alla riserva in favore dei volontari delle forze armate.

I candidati interessati a partecipare a questo concorso devono compilare la domanda, entro il 26 giugno 2020, utilizzando il modulo online disponibile all’indirizzo www.csselezioni.it/comune-putignano. Al termine della compilazione, i candidati devono stampare la domanda e presentarla il giorno della prova scritta (o dell’eventuale preselezione) allegando i seguenti documenti:

1)ricevuta pagamento tassa di concorso pari a 10,33 euro;

2)curriculum vitae in formato PDF;

3)documento di riconoscimento in corso di validità.

Categoria: Lavoro e Categoria: Concorsi, clicca sulla categoria che ti interessa per non perdere le nostre news.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le selezioni, tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove di esame. Nel caso in cui pervengano un elevato numero di domande, l’amministrazione può effettuare una preselezione. La prova preselettiva verterà in un questionario con domande relative alle materie delle prove di esame, alla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base.

I candidati che superano la prova preselettiva, dopo la valutazione dei titoli, dovranno affrontare una prova scritta, a contenuto teorico-pratica, e una prova orale.

Calendario prove d’esame

Concludendo, nel bando di concorso è stato già indicato il calendario delle prove d’esame:

1)eventuale preselezione: martedì 15 settembre 2020;

2)prova scritta: martedì 29 settembre 2020.

Comunque sia, il 1° settembre 2020, sul sito del comune all’indirizzo www.comune.putignano.ba.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso, sarà pubblicato un avviso con la sede e l’ora delle suddette prove, o l’eventuale rinvio. Tale comunicazione avrà effetto di notifica per tutti i partecipanti al concorso.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando di concorso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube