Concorso per diplomati: ecco il bando per 16 amministrativi

ASST, Azienda socio sanitaria territoriale di Crema, riconosciuta come azienda capofila, ha pubblicato un concorso unificato con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per l’assunzione di 16 assistenti amministrativi. Ecco posti disponibili, requisiti e modalità di partecipazione alla selezione.

Concorso 16 assistenti amministrativi: posti disponibili e requisiti

ASST di Crema ha pubblicato un bando di concorso unificato con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per la copertura di 16 posti di assistente amministrativo a tempo pieno e indeterminato. I posti a concorso saranno suddivisi nel seguente modo:

√6 posti per la ASST di Crema;

√10 posti per la Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia.

Si segnala, però, che sui posti operano le riserve come indicato nel bando di concorso disponibile al termine dell’articolo.

Per quanto riguarda i requisiti questi sono:

a)generali per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione, per esempio: cittadinanza italiana o idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima della presa in servizio dei vincitori;

b)specifici. In questo caso è il solo possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, ovvero del diploma di maturità.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro e non oltre il 3 settembre 2020. Per accedere al modulo di domanda è necessario effettuare la registrazione sul sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it e effettuare il pagamento della tassa di concorso pari a 15 euro. La ricevuta del versamento, insieme ad altri documenti, andrà allegata alla domanda nelle modalità indicate nel bando e nel Manuale di istruzione per l’usa della procedura reperibile sul modulo di iscrizione al concorso.

Prove d’esame

L’elenco dei candidati ammessi e non sarà pubblicato sul sito delle Aziende coinvolte nel concorso nelle modalità indicate al termine dell’articolo. La Commissione dispone di 100 punti totali che saranno suddivisi tra:

1)valutazione dei titoli (30 punti),

2)prove d’esame (70 punti totali): scritta, pratica e orale.

Nel caso in cui le domande di ammissione al concorso siano elevate, la Commissione farà precedere alle prove d’esame una preselezione. Tale prova preselettiva consisterà in un questionario con domande a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo.

Infine il calendario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove d’esame, così come tutte ulteriori comunicazioni su questo concorso, sarà pubblicato nella sezione Concorsi dei siti aziendali agli indirizzi: www.asst-crema.it e www.sanmatteo.org.

Si rimanda alla lettura dettagliata del bando integrale per tutte le altre informazioni su questa procedura concorsuale.

