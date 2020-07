Concorso per diplomati: ecco il bando per 20 collaboratori amministrativi

Il Comune di Grosseto ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 20 collaboratori amministrativi. La selezione è rivolta a diplomati. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso 20 Collaboratori amministrativi: requisiti

Opportunità di lavoro nel Comune di Grosseto per l’assunzione, tramite concorso pubblico, di 10 Collaboratori amministrativi da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1 Funzione pubblica.

Ai candidati per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a)generici indicati nel seguente articolo;

b)diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità.

Nel bando, allegato a fine articolo, sono indicati le riserve sui posti messi a concorsi e gli ulteriori requisiti.

Infine, pena esclusione dalla procedura concorsuale i candidati devono effettuare il pagamento di un contributo pari a10 euro da versare secondo le modalità descritte nel bando.

Domanda

Riguardo alla domanda di partecipazione, essa deve essere compilata e presentata, entro il 27 luglio 2020, esclusivamente in modalità online, collegandosi al seguente indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/, sezione Servizi, pagina Concorsi>link Domanda online del concorso per il quale si concorre. Le indicazioni dettagliate per la compilazione e l’invio della domanda sono fornite durante i vari passaggi.

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati, in formato PDF, i seguenti documenti:

1)copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2)ricevuta di pagamento tassa di concorso;

3)curriculum formativo professionale dettagliato, datato e firmato.

Prove d’esame

Infine, ai candidati è richiesto, nel caso in cui le domande di ammissione al concorso siano elevate, di svolgere una prova preselettiva per accedere alle prove d’esame. Queste saranno di due tipi: scritta e orale sulle materie inerenti al profilo indicate nel bando. Anche il punteggio della valutazione dei titoli sarà utile alla formazione della graduatoria finale, che sarà pubblicata, così come tutte le informazioni inerenti alla selezione, sul sito del Comune di Grosseto all’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/.

Si rimanda alla lettura integrale del bando per tutte le informazioni non presenti in questo articolo.

