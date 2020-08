Concorso per funzionari di polizia locale: ecco come presentare domanda

Il Comune di Genova ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 38 funzionari di polizia locale. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti e come inviare la domanda di concorso.

Concorso Comune di Genova per funzionari polizia locale: requisiti

Pubblicato nel sito del Comune di Genova, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 31 luglio 2020, il bando di concorso per 38 funzionari di polizia locale è destinato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a)generali utili per l’accesso presso una pubblica amministrazione;

b)laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e/o titoli equipollenti, ma anche lauree triennali;

c)patente di guida di categoria B;

d)acutezza visiva uguale o superiore a 16/10;

e)permesso per porto d’armi;

f)qualità fisiche per lo svolgimento delle mansioni di funzionario di polizia locale.

Ulteriori requisiti e l’indicazione delle riserve dei posti sono indicate nel bando che rendiamo disponibile alla fine dell’articolo.

Domanda

Per partecipare a questa selezione, i candidati devono inviare, entro il 27 agosto 2020, una domanda online compilando il modulo presente al seguente indirizzo: https://smart.comune.genova.it/contenuti/bandi-di-concorso e cliccando sul concorso di proprio interesse. Per la compilazione della domanda, inoltre, è necessario registrarsi al sito e versare una tassa di concorso pari a 10 euro seguendo le istruzioni di pagamento PagoPA.

Prove d’esame

Infine, i candidati ammessi dovranno sostenere due prove scritte e una prova orale. Nel caso in cui, però, le domande pervenute siano elevate, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva sulle materie inerenti al profilo. Comunque sia tutte le comunicazioni inerente al concorso saranno pubblicate sul sito del Comune di Genova https://smart.comune.genova.it, sezione Concorsi, avvisi di selezione, tirocini.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per tutte le informazioni non presenti in questo articolo.

