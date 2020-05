Concorso per infermieri ASST Crema: ecco il programma di studio

Da oggi alleghiamo ai bandi di concorso i relativi programmi di studio. In ogni articolo saranno inseriti il punteggio dato dalla commissione, indicate le varie tipologia di prove d’esame e il programma di studio. Iniziamo con il concorso per 10 posti di Infermiere presso ASST Crema con scadenza il 4 maggio 2020.

Concorso infermieri ASST Crema: prove d’esame e programma di studio

I candidati che hanno presentato domanda per il concorso per 10 posti di infermiere presso ASST Crema e ammessi al concorso, devono presentarsi a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede che saranno pubblicati sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.asst-crema.it, sezione Concorsi e avvisi.

L’assenza, dovuta a qualunque motivazione, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti, è considerata rinuncia al concorso.

La partecipazione alla procedura concorsuale obbliga tutti i concorrenti ad accettare le disposizioni del bando.

Le prove previste per questo concorso sono le seguenti: prova scritta, pratica e orale. I partecipanti devono presentarsi alle prove d’esame con un valido documento di riconoscimento, pena esclusione dal concorso.

La prova scritta verterà su argomenti inerenti il profilo professionale richiesto e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

La seconda prova, la pratica, consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo messo a concorso.

Infine la prova orale consiste in un colloquio sulle materie attinenti al concorso e, anche, sulla conoscenza di questi argomenti:

1)elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

2)disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6/11/2012 n. 190);

3)codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62);

4)codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito internet aziendale);

5)elementi di informatica.

Inoltre, è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese almeno a livello iniziale.

I candidati, per essere inseriti in graduatoria, devono superare ogni singola prova con una votazione di sufficienza.

Punteggi prove d’esame

La commissione alle prove d’esame attribuisce un punteggio totale pari a 70 punti che sarà così distribuito:

√30 punti per la prova scritta;

√20 punti per la prova pratica;

√20 punti per la prova orale.

Inoltre, la commissione non valuterà le idoneità conseguite da precedenti concorsi, né le attività e i servizi conseguiti prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

