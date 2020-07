Concorso per infermieri: bando per 105 assunzioni, ecco come candidarsi

Un nuovo bando di concorso è stato pubblicato sul sito dell’ASL 1 Abruzzo è riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 105 infermieri da inserire nell’organico delle Aziende sanitarie locali di Avezzano, Sulmona e L’Aquila. Ecco i requisiti e le modalità per candidarsi.

Concorso per 105 infermieri ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: requisiti

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 105 Collaboratori sanitari professionali Infermieri, da inserire, a seconda le esigenze, nell’organico della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila. In riferimento ai posti su di essi operano le seguenti riserve:

√52 posti sono riservati al personale della ASL con contratto a tempo determinato e che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, tre anni di lavoro (negli ultimi otto) anche non continuativi;

√32 posti sono riservati a volontari delle forze armate.

Infine, ulteriori posti, pari al 10 per cento, sono riservati al personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti descritti di seguito.

I partecipanti per candidarsi a questo concorso, infatti, devono possedere:

a)requisiti generali per l’impiego nella pubblica amministrazione;

b)laurea in infermieristica o titoli equipollenti;

c)iscrizione al corrispondente albo professionale.

Domanda

I candidati devono effettuare l’iscrizione sul sito https://asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it e seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, inviare la domanda entro il 6 agosto 2020. Inoltre, pena esclusione dalle selezioni, alla domanda devono essere allegati, in formato PDF, alcuni documenti; tra questi abbiamo:

√ricevuta di versamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

√copia di un documento d’identità valido.

Prove d’esame

Infine, i partecipanti al concorso, nel caso in cui le domande pervenute siano maggiori di 1000, dovranno effettuare una prova preselettiva. Coloro che risulteranno idonei alla preselezione dovranno sostenere tre prove d’esame: scritta pratica e orale secondo le modalità indicate nel bando. Il calendario delle prove e la graduatoria finale, ricavata dalla somma dei voti ottenuti nelle prove e dai titoli correttamente inseriti nella domanda, sarà pubblicata, così come tutte le informazioni sul concorso, sul sito aziendale www.asl1abruzzo.it alla pagina Concorsi.

Per le informazioni dettagliate, si rimanda alla lettura del bando integrale, mentre per non perdere le nostre news sull’argomento clicca su Categoria: Concorsi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube