prova scritta, che vuole verificare la conoscenza della lingua inglese (lingua italiana per i candidati non cittadini italiani) tramite test a risposta multipla e test psicoattitudinali

colloquio, svolto in lingua italiana e inglese, finalizzato ad approfondire conoscenze, competenze attitudine, motivazione del candidato in relazione alla caratteristiche del corso. Inoltre, il colloquio potrà essere svolto in presenza nella sede della Fondazione a Roma, in questo caso le spese di viaggio sono a carico del candidato, oppure in videoconferenza o con altra tecnologia.