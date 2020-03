Concorso per l’assunzione di 15 ingegneri, ecco dove e come candidarsi

L’ARPAV Veneto, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, ha pubblicato un concorso per 15 posti di collaboratore tecnico professionale, specialista ingegnere, categoria D, da assumere a tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni, inoltre, potranno avvenire presso tutte le sedi provinciali del Veneto, in base alle esigenze organizzative dell’Agenzia. Ecco come partecipare a questa selezione.

Concorso laureati specialisti ingegneri presso ARPAV Veneto: requisiti

Per partecipare al concorso indetto da ARPAV Veneto per il reclutamento di 15 collaboratori tecnici professionali ingegneri, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione europea;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

godimento dei diritti politici;

non essere stati dispensati, destituiti, dichiarati decaduti oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;

laurea in ingegneria: civile e ambientale; industriale; per l’ambiente e il territorio; chimica; o titoli equiparati ai sensi della normativa vigente.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicativo presente alla pagina arpaveneto.iscrizioneconcorsi.it entro il 14 aprile 2020. La procedura di registrazione al sito e la modalità di compilazione della domanda sono descritte nel bando di concorso.

Non saranno prese in considerazione domande o allegati inviati in modalità diverse da quelle descritte nel bando.

Preselezione, prove d’esame, comunicazioni

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritte oppure all’eventuale preselezione, verrà pubblicata sul sito dell’Agenzia. I candidati non ammessi, invece, riceveranno una comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r.

Le prove concorsuali che i candidati dovranno affrontare sono di tipi: scritta, pratica e orale. Inoltre, durante la prova pratica si accerterà la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni più diffuse e della lingua inglese.

Il diario delle prove di concorso e della sede di svolgimento verrà pubblicato esclusivamente sul sito dell’ARPAV e tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per ulteriori informazioni sul concorso, si rimanda alla lettura del bando.

