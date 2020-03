La Banca d’Italia ha pubblicato un concorso per assumere 105 laureati e diplomati a tempo indeterminato da inserire nell’area operativa. Nello specifico il concorso riguarda 65 laureati triennali e 40 diplomati. Vediamo quali sono i posti e le figure richieste, i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso.

Concorso nella Banca d’Italia: posti disponibili e i requisiti

La Banca d’Italia pubblica un bando di concorso destinato a laureati triennali e diplomati da assumere a tempo indeterminato come assistenti e vice assistenti nell’area operativa. I posti sono 105 e saranno distribuiti nel seguente modo:

10 posti per laureati triennali in discipline economiche nel profilo di assistente amministrativo;

10 posti per laureati triennali in discipline giuridiche nel profilo di assistente amministrativo;

20 posti per laureati triennali in discipline statistiche nel profilo di assistente amministrativo;

25 posti per laureati triennali nel campo dell’ICT nel profilo di assistente amministrativo;

40 posti per diplomati da inserire nel profilo di vice assistente amministrativo.

I requisiti che i candidati dovranno possedere per partecipare al concorso sono:

a)titolo di studio specifico per il profilo per cui ci si candida, così come indicato nell’art. 1 del bando;

b)età non inferiore ai 18 anni;

c)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

d)idoneità fisica all’impiego;

e)godimento dei diritti civili e politici;

f)non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia.

Come partecipare e prove d’esame

La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro le ore 16 del 7 aprile 2020, utilizzando esclusivamente l’applicazione telematica disponibile sul sito internet della Banca. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione inviate in modalità diverse da quelle descritte. Inoltre, è possibile partecipare ad un solo profilo messo a concorso di cui all’art. 1 del bando.

Nel caso in cui le domande pervenute siano maggiori di 1500 (per il profilo per laureati) o di 5mila (per il profilo per diplomati) la Banca d’Italia procederà a una preselezione valutando il voto ottenuto per ciascun titolo di studio, così come descritto nell’art. 3 del bando.

Il calendario con i nominativi ammessi alla prova scritta verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi ed esami, da maggio 2020. Una comunicazione, comunque, sarà pubblicata anche sul sito della Banca d’Italia e avrà valore di notifica per gli effetti di legge.

Le prove di concorso, invece, consistono in una prova scritta e una orale sulle materie indicate negli allegati al bando. Ulteriori informazioni sullo svolgimento delle prove di selezione sono date, per ciascun profilo, nell’art. 5 del bando di concorso.

Per finire, si rimanda alla lettura del bando integrale, per tutte le informazioni dettagliate di questo concorso.

