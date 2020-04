Concorso per laureati: ecco i requisiti e come candidarsi

Il Comune di Forlì ha pubblicato un concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 7 Funzionari tecnici. Si avvisa che, ai sensi di legge tre dei posti messi a concorso sono riservati al personale interno e ai volontari delle forze armate. Ecco come inviare domanda di partecipazione al concorso.

Concorso per 7 Funzionari tecnici: requisiti e assegnazione posti

Per partecipare al concorso per l’assunzione di 7 Funzionari tecnici, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a)uno dei seguenti diplomi di laurea: Architettura e Ingegneria edile, Ingegneria civile, della sicurezza, delle telecomunicazioni, Elettrica, per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e/o titoli equipollenti;

b)abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere;

c)età non inferiore ai 18 anni;

d)cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione europea;

e)possesso della patente di guida categoria B;

f)godimento dei diritti civili e politici;

g)l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

h)posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;

i)non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;

l)non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

m)idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere. Sarà compito dell’Amministrazione accertare tale idoneità al momento dell’assunzione in servizio.

I requisiti suddetti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

Infine, i vincitori del concorso saranno assegnati alle seguenti sedi:

a)n. 6 Funzionari tecnici per l’Area Servizi all’impresa e al territorio del Comune di Forlì,

b)n. 1 Funzionario tecnico per l’Ufficio tecnico del Comune di Santa Sofia.

Termine presentazione della domanda di concorso e prove d’esame

I candidati devono presentare la domanda per l’ammissione al concorso accedendo al modulo telematico presente sul sito del Comune alla pagina Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, entro e non oltre le ore 13 del 27 aprile 2020.

Per la compilazione della domanda, i candidati devono seguire le istruzioni contenute nell’art. 5 del bando di concorso.

Sono ammessi alla procedura concorsuale, tutti i candidati che abbiano presentato, entro i termini, regolare domanda e documenti obbligatori.

La selezione comprende due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.

A seconda del numero delle domande pervenute, le prove scritte potranno essere precedute da una prova preselettiva che consisterà in test a risposta multipla. Le materie dell’eventuale preselezione, prove scritte e della prova orale sono indicate nell’art. 7.

Durante la prova orale, si procederà inoltre all’accertamento: della conoscenza della lingua inglese; della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, word, excel, internet).

Comunicazioni ai candidati

La data e l’orario dell’eventuale preselezione e il calendario delle prove (scritte ed orale) saranno pubblicati sul sito del Comune di Forlì, bandi/avvisi/concorsi, a partire dal 15 maggio 2020. Contemporaneamente saranno pubblicati anche gli elenchi dei candidati ammessi con riserva.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sostituirà le comunicazioni individuali.

Per tutte le altre informazioni sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.

