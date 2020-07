Concorso per laureati in varie discipline: ecco dove e come candidarsi

Il Comune di Genova ha pubblicato un bando di concorso, per esami, per l’assunzione di 16 Funzionari Servizi informativi. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. La domanda va presentata entro il 13 luglio. Ecco le informazioni principali per partecipare alla selezione.

Concorso 16 Funzionari Servizi informativi: requisiti

Nella sezione Concorsi del Comune di Genova è pubblicato un bando per l’assunzione di 16 Funzionari Servizi informativi da inserire nell’organico dell’Ente secondo il Piano del fabbisogno del personale del 2020. I posti saranno suddivisi nel seguente modo:

√13 posti per Funzionari Servizi informativi Esperti tecnici applicativi (graduatoria A);

√3 posti per Funzionari Servizi informativi Esperti sistemisti (graduatoria B).

Infine, per partecipare a questo concorso i candidati devono essere in possesso:

a)requisiti generali per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione;

b)laurea in informatica, ingegneria, fisica, matematica, architettura, scienze geologiche e ulteriori titoli di studio o titoli equiparati come indicato nell’art. 1 del bando che rendiamo disponibile alla fine dell’articolo.

Domanda

Invece, le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente in modalità online entro il 12 luglio 2020. Il modulo è raggiungibile all’indirizzo www.comune.genova.it, sezione Concorsi alla pagina Bandi concorsi pubblici. I candidati dovranno cliccare sulla graduatoria di preferenza e seguire le indicazioni per la compilazione della domanda, inserimento degli allegati e il pagamento della tassa di partecipazione attraverso l’applicativo PagoPA. I documenti da allegare alla domanda in formato PDF sono i seguenti:

√documento di riconoscimento in corso di validità;

√ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

√domanda stampata e firmata.

Prove d’esame

Infine, le prove d’esame possono essere precedute da una prova preselettiva che potrà interessare una o entrambe le graduatorie. Tale prova consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla contenenti domande di tipo psicoattitudinali e/o argomenti delle materie indicate nell’art. 5.

In seguito, i candidati ammessi alle prove concorsuali dovranno sostenere due prove scritte e una prova orale. Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato il 16 luglio 2020 sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.genova.it, sezione Concorsi. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per informazioni dettagliate, si rimanda alla lettura del bando di concorso integrale.

