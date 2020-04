Nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed esami n. 28 del 7 aprile 2020 è stato pubblicato il concorso unificato, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale da impiegare nel profilo di Operatore tecnico specializzato (categoria BS) per il Dipartimento Farmaceutica e logistica. I candidati saranno adibiti all’assetto organizzativo dei magazzini di Estar, Ente di supporto tecnico amministrativo della Regione Toscana, a cui è conferita la funzione di espletare procedure per il reclutamento di personale presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Toscana. Infine, i vincitori verranno assunti da Estar ed assegnati nel seguente modo: tre posti presso la sede di Migliarino Pisano, tre posti presso la sede di Calenzano e un posto presso la sede di Siena. Ecco i requisiti, il bando e le modalità di partecipazione.

Concorso Estar per Operatore tecnico specializzato: requisiti e domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso per la copertura di 7 posti a tempo indeterminato nel profilo di Operatore tecnico specializzato per il Dipartimento Farmaceutica e logistica di Estar, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generici, anche i seguenti requisiti specifici:

a)assolvimento della scuola dell’obbligo o diploma di istruzione secondaria di primo;

b)patentino per muletto;

c)cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo B nelle aziende o enti del SSN oppure in profili equipollenti in altre pubbliche amministrazioni o imprese private.

Scarica il bando di concorso in pdf.

I partecipanti al concorso dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica raggiungibile dal sito Estar (www.estar.toscana.it) alla pagina: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto.

Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12 del 15 maggio 2020.

Infine, alla domanda dovrà essere allegata, tra i documenti indicati nel bando, anche la ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00.

Prove d’esame e ulteriori comunicazioni

I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati a sostenere l’eventuale preselezione. La comunicazione sarà pubblicata con un avviso nella sezione Concorsi del sito Estar.

In seguito alla valutazione dei titoli, la Commissione sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame: pratica e orale.

Infine, il calendario con la sede, il giorno e l’ora della convocazione saranno pubblicate nella sezione Concorsi sul sito internet di Estar (www.estar.toscana.it) nella pagina relativa al concorso in questione.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla lettura del bando dettagliato.

